Поэтесса из Татарстана выступила на Международном фестивале в Стамбуле

Фото предоставлено Гульназ Зиангировой

XII Международный поэтический фестиваль прошел в Стамбуле. Мероприятие состоялось по инициативе мэра Султанбейли Али Томбаша. Участницей фестиваля стала музыковед, композитор и поэтесса из Татарстана Гульназ Зиангирова.

Фестиваль считается одной из творческих площадок, где встречаются известные поэты разных национальностей, живущие в Турции, а также молодые авторы, начинающие свой путь в литературе.

Мероприятия проходили в течение трех дней. За это время поэты встречались со школьниками и молодыми авторами, прошедшими конкурсный отбор, поздравляли победителей и читали свои произведения.

Фото предоставлено Гульназ Зиангировой

Торжественное открытие фестиваля состоялось в исторической крепости Айдос – самой высокой точке Стамбула. Во время церемонии Гульназ Зиангирова прочитала свои стихи перед губернатором города, мэром муниципалитета, представителями управления культуры, литераторами, педагогами и зрителями.

На встречах со школьниками поэтесса знакомила аудиторию с татарской культурой и литературой. Она исполнила произведения Габдуллы Тукая, 140-летие со дня рождения которого отмечается в этом году, а также татарские народные песни.

Организаторы и участники фестиваля отметили вклад Гульназ Зиангировой в развитие культурных связей между Турцией и Татарстаном, сохранение татарского языка и популяризацию национального искусства.