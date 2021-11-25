Поэт Виктор Лунин разглядел в финалистах «Глаголицы» новое поколение писателей

Участники VIII независимой литературной премии «Глаголица» в своих произведениях всё больше затрагивают культурную и социальную тематику. Ребята необычайно талантливы, из них вырастет новое поколение писателей, заявил на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» поэт, прозаик и переводчик Виктор Лунин.

«Дети взрослеют, их произведения раньше были в основном на детские темы, а теперь их волнует то, что происходит вокруг. Ребят волнует то, что происходит рядом с нами, а не где-нибудь за границей. Молодые люди также интересуются фольклором. В этом году девочка из Австралии написала потрясающий рассказ. Ребята по-взрослому размышляют о семейной жизни. Дети видят, что творится вокруг, и хотят об этом рассуждать и говорить. В этих детях я вижу поколение будущих писателей», — подчеркнул эксперт.

При этом члены жюри отметили, что тема коронавируса и всемирной пандемии в творческих работах практически не затрагивается. Это говорит о том, что дети настроены позитивно, предположили они.

В этом году на конкурс поступило около 1400 работ от ребят из 19 стран мира. Большинство конкурсантов представляет различные города России. По числу участников лидирует Москва, на втором месте находится Казань, а на третьем — Санкт Петербург. В общей сложности 120 авторов получили бесплатные путевки в столицу Татарстана на литературную смену, которая проходит с 22 по 26 ноября.