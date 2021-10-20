Поэт Ренат Харис отдал полученную премию вахтеру казанской гимназии №175

Народный поэт Татарстана Ренат Харис отдал премию в 100 тыс. рублей, полученную им за развитие татарской культуры на Международном фестивале имени Рашида Вагапова, вахтеру казанской гимназии №175 Тазкире Ахмадуллиной. Она одной из первых столкнулась с напавшим на школу Ильназом Галявиевым и успела нажать тревожную кнопку, сообщает телеканал «ТНВ».

Поэт сам побывал в казанской гимназии №175, поблагодарив вахтера за подвиг.

В мае 2021 года 19-летний житель Казани Ильназ Галявиев совершил нападение на городскую гимназию №175. В результате погибли семь учеников и два преподавателя. Еще 23 человека получили ранения разной тяжести.

По факту нападения возбуждено уголовное дело по статье «Убийство одного или более лиц, совершенное общеопасным способом». Сейчас Галявиев находится в следственном изоляторе, суд продлил ему срок ареста до 11 января 2022 года.