Поэт Ленар Шаех представил в Москве книгу, посвященную дипломату Юлдузу Халиуллину

В Татарском культурном центре Москвы 26 ноября презентовали новую книгу поэта, писателя, переводчика, главного редактора «Татарского книжного издательства» Ленара Шаеха. Это его вторая работа, посвященная специалисту по международным отношениям, дипломату СССР и РФ, писателю, востоковеду Юлдузу Халиуллину. Об этом выдающемся человеке гостям рассказал сам автор.

Фото: © Дарья Сайфиева/ «Татар-информ»

Изучение различных языков расширяет кругозор и обогащает человека. Халиуллин владеет урду, хинди, индонезийским, английским, немецким, французским, турецким и, конечно же, татарским языком. Ведь, забывая о родном языке, человек теряет свою национальную идентичность, уверен Шаех.

«Чем больше языков знаешь, тем шире твое мировоззрение, богаче ты себя ощущаешь», — сказал писатель.

Он поделился, что отправил экземпляр своей книги Первому Президенту РТ Минтимеру Шаймиеву, и тот высоко оценил ее.

Затем участники презентации подняли важную тему – сохранения татарского языка. «Необходимо сохранить наш татарский язык. Раньше люди уделяли ему много времени, а сейчас для молодежи главное — выучить русский», — заявила организатор вечера, заведующая библиотекой татарского культурного центра Розалия Ханяфеева.

В мероприятии поучаствовала старший научный сотрудник сектора Пакистана в Центре изучения стран Ближнего и Среднего Востока ИВ РАН Ирина Серенко. Она передала присутствующим наилучшие пожелания от профессора, доктора исторических наук Института востоковедения РАН Вячеслава Белокреницкого, работавшего в Пакистане вместе с Халиуллиным.

Фото: © Дарья Сайфиева/ «Татар-информ»

«Они были в Пакистане в очень сложное время. Сегодняшнее мероприятие очень важно, и оно касается, мне кажется, не только общения с татарским народом, но и со всеми народами нашей многонациональной страны. Юлдуз Халиуллин внес большой вклад в отношения СССР и Пакистана. Профессор Белокреницкий рассказывает, что он прошел большой путь от человека из обычной семьи до дипломата, участвующего в мероприятиях на высоком уровне и в важных научных конференциях», — отметила Серенко.

Она обратила внимание на огромную работу, проделанную Шаехом, который в своих книгах по-новому открыл людям Восток, рассказал о таком многогранном человеке, как Халиуллин, который прекрасно разбирается и в физике, и в дипломатии, а также имеет природную склонность к изучению языков.

«Сейчас наша политика направляется на Восток, и Казань в этих евразийских процессах играет первую роль, как первая скрипка. Сегодня я тоже ощутила себя будто на Сабантуе в Казани, услышала татарскую музыку, инструменты. Такой богатый талантливый народ с великолепными традициями, голосами», – поделилась она впечатлениями после презентации.

В стенах Татарского культурного центра Москвы прозвучали стихотворения Шаеха. Творческий коллектив центра «Нур» ТКЦ и одна из участниц презентации Миляуша Шаткулина исполнили песню на стихотворения поэта. Вечер завершился исполнением неофициального гимна татарского народа, написанного на стихотворение Габдуллы Тукая «Туган тел».

Фото: © Дарья Сайфиева/ «Татар-информ»

Мероприятие также посетили ученый, физик-теоретик международного класса, кандидат физико-математических наук Ильдус Нургалиев; доктор технических наук, академик и вице-президент РАЕН Ильдар Утямышев и другие.

Юлдуз Нуриевич Халиуллин родился 25 сентября 1939 года в деревне Иске Кызыл Яр Агрызского района Татарстана.

Почти сорок лет его жизни связаны с посольствами СССР и Российской Федерации в Индонезии, Пакистане, Румынии, Непале, Мальдивах, Шри-Ланке, Киргизии, Казахстане, более двадцати лет занимает научная, писательская деятельность. Он – автор около двадцати книг и сотен статей по истории дипломатии, современной дипломатии, внешней политике, ядерной физике, макрокосмосу, Мировому океану, Арктике, изменениям климата, мусульманскому миру, поэзии, Востоку и в других областях.