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Общество 11 июля 2023 10:44

Управление культуры в Елабуге возглавила певица – выпускница Казанской консерватории

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Выпускница Казанской государственной консерватории им.Жиганова Диляра Камалова возглавила управление культуры Елабужского района. Нового начальника сегодня на аппаратном совещании сотрудникам представил глава района Рустем Нуриев.

Фото с официального сайта Елабужского городского Дворца культуры

«Поет и управляет. Это редко бывает, но бывает. Желаем вам успеха. Работая на этой должности, не забывайте петь», – посоветовал Нуриев новому руководителю.

Напомним, с мая должность главы управления культуры Елабужского района занимал Дамир Биебаев, который до назначения работал в Высокогорском центральном доме культуры.

Диляра Камалова окончила Набережночелнинский музыкальный колледж им.Сайдашева по специальности «артист академического хора». Затем продолжила образование в Казанской государственной консерватории им.Жиганова по специальности «оперный певец». Работала в Государственном камерном хоре РТ, является лауреатом Международных и Всероссийских конкурсов.

После этого три года Камалова работала преподавателем по вокалу в Детской школе искусств №13. С 2017 года – в должности заведующей вокальным отделением учебного заведения. В апреле текущего года она была назначена директором Елабужского дворца культуры.

Воспитанники Диляры Камаловой известны по различным проектам. К примеру, Руслан Закиров ярко представил Татарстан в шоу Первого канала «Голос. Дети-6». А Ильнур Харисов стал победителем телеконкурса «Сейлэн» на «Шаян ТВ» и выступил на республиканском фестивале татарской песни «Узгэреш жиле». Сама Камалова является победителем телепроекта «Поющая компания» на канале ТВЦ (Москва).

#елабуга #елабужский район #рустем нуриев
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