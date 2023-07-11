Управление культуры в Елабуге возглавила певица – выпускница Казанской консерватории

Выпускница Казанской государственной консерватории им.Жиганова Диляра Камалова возглавила управление культуры Елабужского района. Нового начальника сегодня на аппаратном совещании сотрудникам представил глава района Рустем Нуриев.

Фото с официального сайта Елабужского городского Дворца культуры

«Поет и управляет. Это редко бывает, но бывает. Желаем вам успеха. Работая на этой должности, не забывайте петь», – посоветовал Нуриев новому руководителю.

Напомним, с мая должность главы управления культуры Елабужского района занимал Дамир Биебаев, который до назначения работал в Высокогорском центральном доме культуры.