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Управление культуры в Елабуге возглавила певица – выпускница Казанской консерватории
Выпускница Казанской государственной консерватории им.Жиганова Диляра Камалова возглавила управление культуры Елабужского района. Нового начальника сегодня на аппаратном совещании сотрудникам представил глава района Рустем Нуриев.
«Поет и управляет. Это редко бывает, но бывает. Желаем вам успеха. Работая на этой должности, не забывайте петь», – посоветовал Нуриев новому руководителю.
Напомним, с мая должность главы управления культуры Елабужского района занимал Дамир Биебаев, который до назначения работал в Высокогорском центральном доме культуры.
Диляра Камалова окончила Набережночелнинский музыкальный колледж им.Сайдашева по специальности «артист академического хора». Затем продолжила образование в Казанской государственной консерватории им.Жиганова по специальности «оперный певец». Работала в Государственном камерном хоре РТ, является лауреатом Международных и Всероссийских конкурсов.
После этого три года Камалова работала преподавателем по вокалу в Детской школе искусств №13. С 2017 года – в должности заведующей вокальным отделением учебного заведения. В апреле текущего года она была назначена директором Елабужского дворца культуры.
Воспитанники Диляры Камаловой известны по различным проектам. К примеру, Руслан Закиров ярко представил Татарстан в шоу Первого канала «Голос. Дети-6». А Ильнур Харисов стал победителем телеконкурса «Сейлэн» на «Шаян ТВ» и выступил на республиканском фестивале татарской песни «Узгэреш жиле». Сама Камалова является победителем телепроекта «Поющая компания» на канале ТВЦ (Москва).
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