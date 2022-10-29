Поэт и работавшая на Донбассе военкор Анна Долгарева проведет в Казани творческий вечер

5 ноября в казанском культурном центре имени А.С.Пушкина состоится творческий вечер поэта Анны Долгаревой. Принять в ней участие смогут все желающие жители города

Анна Долгарева является членом Союза писателей РФ и Союза писателей ЛНР. Она была военным корреспондентом и работала на территории Донецкой и Луганской народных республик. За публикацию произведения «Бог говорит Гагарину» журналистка удостоилась Григорьевской премии.

Творческий вечер начнется в 15.00 по адресу: ул. Карла Маркса, 26, вход свободный, сообщает пресс-служба Казанской епархии.