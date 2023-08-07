Поэт Бик-Булатов предложил издать сборник стихов молодых авторов Татарстана

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Татарстанское отделение Союза писателей РФ все активнее набирает обороты, считает лауреат республиканской премии имени Г.Р.Державина в области литературы, поэт Айрат Бик-Булатов. Он поделился с корреспондентом газеты «Республика Татарстан» идеей издать сборник работ молодых татарстанских поэтов, которые сегодня все активнее проявляют себя, объединив их с казанскими авторами 1920-х годов.

«Мало кто знает, что в Казани тогда была мощная поэтическая жизнь. Многие поэты того времени вошли в общероссийский контекст, и в Москве переиздаются их книги. Среди них, например, Вера Клюева и Семен Полоцкий, дружившие с Есениным, поэт-имажинист Арий Ланэ и другие. Казань тоже могла бы ими гордиться, но о них здесь никто не знает. Вот я и хочу собрать вместе казанских поэтов начала прошлого века и нынешнюю поэтическую молодежь», – объяснил писатель.

Он отметил, что работы молодых творцов «могут быть еще не очень зрелыми», но среди них определенно есть талантливые ребята, которые в будущем смогут стать достойными поэтами. По мнению Бик-Булатова, ни один из взрослых «официальных» поэтов в Татарстане сегодня не соберет такую аудиторию, как они.

«Есть поэтическая молодежь, и она никак не пересекается с официальными структурами. Ребята в основном выступают в барах, даже «сольники» устраивают. Послушать их собирается такая же молодая публика, по 50–100 человек», – рассказал Бик-Булатов.