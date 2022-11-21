«Поеду защищать родину, я не трус»: хирург ДРКБ уехал добровольцем в зону СВО

Челюстно-лицевой хирург Детской республиканской клинической больницы Татарстана Нияз Ахмадуллин ушел служить добровольцем в зону специальной военной операции. О таком решении врача «Татар-информу» рассказали в клинике, корреспондент агентства пообщалась с его близкими.

«Он давно хотел туда поехать, еще в апреле, когда все это началось. Но тогда ему пришлось бы уволиться. Когда выпал второй шанс, он твердо решил: “Я поеду защищать родину, я не трус”. И пошел сам. Тем более место работы сохранили», – рассказали его родные.

Фото: Пресс-служба ДРКБ

Близкие за эти полгода смирились с его решением: «Он упрямый, его не переубедить», – рассказали они.

Нияз Ильясович многодетный отец, у него четверо детей. Ему 59 лет, он сам родился в большой семье в деревне Симетбаш Арского района Татарстана. Старшая сестра из пяти детей работала медсестрой, а юный Нияз мечтал стать врачом. Вскоре его мечта сбылась.

С 1982 по 1984 год он отслужил в армии, потом поступил в КГМУ на стоматолога. После обучения работал в разных больницах Казани, с 1994 года помогал детям в ДРКБ.

Нияза Ахмадуллина призвали в военкомат 30 сентября, в «Казань Экспо» почти месяц он готовился к отправке, и 25 октября доктор отправился в зону СВО. Его родственники признаются, что долгое время не знали, где находится Нияз, и переживали о нем, но через неделю к ним пришла весточка, что любимый муж и отец уже на передовой.

«Он поехал туда медиком, как врач. На передовой он оказывал первую медицинскую помощь. С поля боя таскали раненых, их отправляли по госпиталям», – рассказали родные Нияза.

Они признались, что для семьи Нияз – настоящий герой.