Поджог стал вероятной причиной пожара в доме в Авиастроительном районе Казани

Поджог стал одной из вероятных причин пожара, произошедшего накануне вечером в Авиастроительном районе Казани. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Татарстан.

Сообщение о возгорании поступило в 19:44. Пожар произошел в доме №40 на улице Трамвайной. Происходило горение б/у вещей в доме на площади 0,5 квадратного метра.

Открытое горение было ликвидировано в 20:39. В результате происшествия никто не пострадал. По предварительным данным, причиной возгорания стал поджог вещей в нежилой квартире дома на 5 семей.