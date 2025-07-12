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Происшествия 12 июля 2025 09:53

Поджог стал вероятной причиной пожара в доме в Авиастроительном районе Казани

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Поджог стал одной из вероятных причин пожара, произошедшего накануне вечером в Авиастроительном районе Казани. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Татарстан.

Сообщение о возгорании поступило в 19:44. Пожар произошел в доме №40 на улице Трамвайной. Происходило горение б/у вещей в доме на площади 0,5 квадратного метра.

Открытое горение было ликвидировано в 20:39. В результате происшествия никто не пострадал. По предварительным данным, причиной возгорания стал поджог вещей в нежилой квартире дома на 5 семей.

#пожар #авиастроительный район #ГУ МЧС по РТ #поджог #пожар в квартире
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