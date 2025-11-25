news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Происшествия 25 ноября 2025 18:14

Поджог стал причиной пожара в альметьевской пятиэтажке, есть пострадавший

Читайте нас в
Телеграм
Поджог стал причиной пожара в альметьевской пятиэтажке, есть пострадавший
Фото: ГУ МЧС России по РТ

В доме коридорного типа на улице Ризы Фахретдина, 46а в Альметьевске произошел пожар. По данным ГУ МЧС России по РТ, в одной из квартир горела мебель, а также межэтажная тамбурная дверь в подъезде на четвертом этаже. Общая площадь пожара составила 16 кв. метров.

Из горящей квартиры на четвертом этаже пожарные спасли 38-летнего мужчину. С диагнозом «отравление продуктами горения» он направлен на амбулаторное лечение.

С помощью лестничного марша с четвертого и пятого этажей спасли 15 человек, включая двоих детей. Они не пострадали.

По предварительным данным, причиной возгорания стал поджог, дознаватели Госпожнадзора обнаружили сразу два очага горения.

Фото: ГУ МЧС России по РТ

#Альметьевск #пожар
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
В Татарстане прошел Форум молодежи, проживающей в сельских поселениях

В Татарстане прошел Форум молодежи, проживающей в сельских поселениях

24 ноября 2025
Экспертный совет обсудил защиту прав бездомных и контроль «рабочих домов» в Татарстане

Экспертный совет обсудил защиту прав бездомных и контроль «рабочих домов» в Татарстане

24 ноября 2025