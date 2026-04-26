Поджигателя легковушек задержали в Казани по горячим следам

Мужчину, который поджег две легковушки в Казани, задержали по горячим следам. Об этом «Татар-информу» сообщили в МВД по РТ.

Злоумышленник устроил поджог на парковке возле дома № 5 по улице Кайбицкой в Советском районе. Проступок мужчины и горящие авто попали на видео.

Полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался 41-летний горожанин. Мужчину задержали. Заведено уголовное дело об умышленном уничтожении имущества путем поджога.