news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Происшествия 26 апреля 2026 19:46

Поджигателя легковушек задержали в Казани по горячим следам

Читайте нас в
Телеграм

Мужчину, который поджег две легковушки в Казани, задержали по горячим следам. Об этом «Татар-информу» сообщили в МВД по РТ.

Злоумышленник устроил поджог на парковке возле дома № 5 по улице Кайбицкой в Советском районе. Проступок мужчины и горящие авто попали на видео.

Полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался 41-летний горожанин. Мужчину задержали. Заведено уголовное дело об умышленном уничтожении имущества путем поджога.

news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
«Случайностей у Бога не бывает никогда»: батюшка о знаках, которые нам даются свыше

26 апреля 2026
Мединский в Казани дал первую лекцию для клуба любителей русской истории

25 апреля 2026
Новости партнеров