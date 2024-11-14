Поджигателя Корана доставили в суд Волгограда под усиленным конвоем с собакой

Никиту Журавеля, которого осудили за сожжение Корана, доставили из Чечни в суд Волгограда под усиленным контролем.

Как сообщает ТАСС, заседание, которое рассмотрит коллегия из трех федеральных судей, по делу о госизмене состоится сегодня, .

Журавеля задержали в мае прошлого года за сожжение Корана около мечети. Во время допроса он признался, что сделал это за деньги по указанию украинских спецслужб. В феврале Висаитовский суд Грозного приговорил Журавеля к 3,5 годам колонии.

В октябре в прокуратуре Волгоградской области сообщили, что 20-летний парень обвиняется в госизмене. Оказалось, что молодой человек через мессенджер предложил сотрудничество представителю Службы безопасности Украины. Он направил сообщнику за рубежом видеозаписи ж/д состава, перевозившего военную технику Вооруженных сил РФ, пролетающих самолетов военного назначения, данные о передвижении служебного автомобиля одной из воинских частей Минобороны России.