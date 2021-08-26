Подземный переход на Мавлютова в Казани построят за 90 млн рублей

Подземный пешеходный переход стоимостью чуть более 90 млн рублей будет построен через улицу Хусаина Мавлютова в Казани, следует из документации на сайте госзакупок.

Ширина тоннеля, который соединит комплекс Международной школы Казани с футбольным манежем «Максат» и городской больницей №18, составит 4,16 м, длина — почти 21 м, высота — 2,3 м.

Покрытие стен и пола должно быть выполнено из гранитных плит с гарантийным сроком эксплуатации внутренней отделки 5 лет.

Деньги на строительство будут выделены из бюджета Татарстана.

Прием заявок на конкурс завершится 17 сентября. Тоннель должны построить не позднее 20 июня 2022 года.