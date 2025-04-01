Подзадолбавшие СКА и «Динамо», месть Сошникова, осечка «Салавата». Дневник Кубка Гагарина

СКА и «Динамо» еще более повышают уровень самой яркой серии, напичкав третий матч набором событий. «Адмирал» разбивает челябинские грезы и творит сенсацию, а «Сибирь» впервые показывает характер. Сегодня ЦСКА будет искать шанс сравнять счет с командой Квартальнова. Подробнее - в обзоре «ТИ-Спорта».





Фото: пресс-служба ХК СКА

«Уже подзадолбали друг друга». Что происходит между СКА и «Динамо»? Лучшая серия раунда

Если бы СКА уступил и в третьем матче на своем льду, то де-факто это означало бы конец плей-офф и, возможно, отставку главного тренера питерского клуба Романа Ротенберга. Но в этот раз «армейцы» наконец-то выдали ту результативность, которую от них ждали после 200+ заброшенных шайб в регулярке.

Пожалуй, самую лучшую характеристику этой серии озвучил форвард СКА Арсений Грицюк, который во время первого перерыва давал флэш-интервью и на замечание корреспондентки, что соперники охотились на него выдал что-то на «латышском»: «Сами знаете, это плей-офф. Мы за эту серию уже, материться нельзя, но подза...али друг друга», – выдал нападающий.

Матч действительно выдался крайне напряженным. Уже при счете 1:3 наставник «Динамо» Алексей Кудашов пошел на радикальные меры и после второго перерыва перестроил пятерки. И это сработало! За 2,5 минуты «бело-голубые» перевернули игру на 3:3.

А когда питерцы вновь вернули себе лидерство, наставник «Динамо», по версии Романа Ротенберга, в сердцах бросил на лед бутылку, с чего началась потасовка. На пресс-конференции Кудашов это опроверг:

— Тренер СКА Роман Ротенберг пожаловался, что вы бросили бутылку. Сказал, что пожалуется в судейский комитет.

— Ради бога. Пускай посмотрит записи. Джордан Уил ставит бутылку, и вылетает крышка. Я‑то тут при чем? У меня был подобный случай в «Локомотиве». Приблизительно то же самое было. Там я бросил (бутылку) на пол, она вылетела на лед. Здесь я просто стоял. Есть современные технологии, которые позволяют смотреть, как было, – объяснил специалист.

Кажется, в этом матче было все: фантомные летающие бутылки, потасовки, мат в прямом эфире и самая странная победная раздевалка, где Роман Борисович откуда-то достал черный шлем с дредами, напоминающий хищника из одноименной кинокартины, надел его сначала на свою голову, а потом передал Евгению Кузнецову. Последний, кстати, забил важнейший гол. Кажется, можно отбрасывать все разговоры о разочаровании Ротенберга форвардом. По крайней мере сейчас у них все в порядке.

Фото: скрин трансляции

В очередной раз подтверждаем свой же тезис предыдущих обзоров – именно эта серия остается самой драматичной и эмоциональной во всем первом раунде.

«Трактор» - «Адмирал»: Сенсация продолжается, а Сошников наказывает бывших за всё

Если кто-то продолжал не верить в «Адмирал» в серии с «Трактором» даже после второго поединка, когда челябинцам с огромными усилиями удалось вытянуть игру лишь в овертайме, то после третьего матча все сомнения точно рассеялись.

Нынешняя команда Леонида Тамбиева совершенно точно способна повторить свой подвиг 2023 года, что она доказала накануне уже на своем льду. Да сделала это снова с красивым сюжетом. «Адмирал» со старта накатил таким прессингом, что гости даже не успели опомниться, когда экс-игрок «Трактора» Никита Сошников выстрелил дуплетом и задал дальневосточникам комфортный отрыв.

Сравнять то гости сравняли, но все-равно получили «похороны» все от того же 90-го номера – своего бывшего игрока, бесславно выгнанного в прошлом сезоне. Сошников классно прорвался к воротам Зака Фуклале, попутно обыграв двух защитников. С первым броском в упор канадец справился, но Сошников «добавил» ее в ворота. Таких эмоций, с которыми форвард праздновал гол не показал даже тренерский штаб «Автомобилиста» после победы во втором овертайме в Казани. Судя по всему, здесь что-то личное.

Команда Бенуа Гру по-прежнему продолжает мучиться и похоже забыла, как легко она действовала большую часть регулярного чемпионата. Проблемы «Трактора», впрочем, начались еще в концовке регулярного чемпионата – чего стоят только 2:6 от «Ак Барса». А сейчас, уже задним числом, становится понятно, что в набат бить нужно было уже тогда.

Фото: hcadmiral.pro

«Трактор», как минимум, не выглядит лучше «Адмирала». Челябинцы будто никак не могут осознать, что плей-офф уже начался – пора перестать самоутверждаться своим лидерством на Востоке и начать уже новый этап турнира. С концентрацией у «Трактора» большие проблемы – снова быстрые пропущенные шайбы и не самая уверенная игра Фукале показывают, что команда Бенуа Гру пока к плей-офф совсем не готова.

Инсайдеры сели в лужу. «Сибирь» вырывает третий матч на волевых

Перед началом серии между «Салаватом Юлаевым» и «Сибирью» в сети появлялась довольно провокационная информация, мол, новосибирские легионеры еще до старта плей-офф уже закупились билетами до жарких пляжей и биться с Уфой вовсе не намерены.

Инсайды выглядели как откровенные вбросы, но ровно до того момента, пока не начались игры. Унизительные 7:0 и 8:2 в уфимских играх, в которых «Салават» камня на камне не оставлял от «Сибири» словно подтверждали слухи. Ведь в игре «Сибири» не было ни одного намека, что эта команда хочет продолжить борьбу в Кубке Гагарина – полная безвольность и отсутствие огня в глазах и действиях.

Но то, на каких морально-волевых сибиряки вчера вытянули третий матч полностью перечеркивает все домыслы и слухи. Буквально каждый хоккеист «Сибири» в этом матче четко знал, что нужно делать на 110% процентов.

Не помогло Ливо и компании даже пятиминутное большинство.

Фото: пресс-служба ХК «Салават Юлаев»

А что сегодня? ЦСКА готово переворачивать серию?

Сегодня мы увидим продолжение, пожалуй, самой драматичной серии вторых пар. Дмитрий Квартальнов, который наконец-то близок к выводу минчан выше первого раунда, встречается со своими «бывшими». Ему есть, что доказывать ЦСКА. Тем более, и руководство «армейцев» прежнее.

В третьем матче армейцы почувствовали приближение раннего вылета и пошли на крайние меры. А именно отказались от своего хоккея в пользу более простого, но эффективного. Ну раз уж не получается брать интеллектуальным хоккеем и тонкими передачи, видимо, подумал Илья Воробьев, то надо идти напролом. Простыми методами разрушителей, берущих движением и силовой борьбой.

Впрочем, отыграть 60 минут в таком ключе крайне сложно. А говорить о том, их хватит хотя бы на одну серию с «зубрами» будет преждевременным. Могут выдохнуться.

Впрочем, минское «Динамо» по-прежнему остается фаворитами серии. У них по-прежнему более мощные в физическом плане хоккеисты и отработанная манера игры, которую ЦСКА только-только примеряет.

Сейчас на первый план выходит психологический вопросы – не поплывет ли голкипер минского «Динамо» Василий Демченко после пары необязательных шайб в свои ворота. Если начнет сдавать, то у ЦСКА появится шанс, за который парни Воробьева точно зацепятся и вряд ли отпустят.

Фото на анонсе материала: пресс-служба ХК СКА