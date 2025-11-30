Подъяпольский в опале, сдувшийся Жерар Галлан и воля «Нефтехимика». Обзор недели в КХЛ

Проект «Шанхайских Драконов» вызывал восхищение на старте сезона, но к экватору все больше походит на «Куньлунь Ред Стар». На неделе звездный Галлан был унизительно бит в Челябинске. А позже и в Нижнекамске, где творит магию «Нефтехимик». «Динамо» же размышляет об обмене Подъяпольского. Подробнее – в обзоре «ТИ-Спорта».





Фото: dynamo.ru

Подъяпольский пойдет следом за Кудашовым?

Судя по всему, отставка Алексея Кудашова еще долго будет аукаться «Динамо». Не только на льду, но и за его пределами. Так на минувшей неделе появилась информация, что в опалу вслед за экс-наставником попал и голкипер Владислав Подъяпольский. Якобы вратарь вступился за Кудашова перед генеральным директором «бело-голубых» Сергеем Сушко, который и стал инициатором разрыва отношений с тренером. И в ответ тот будто бы стал подыскивать варианты обмена Владислава. Очень уж подозрительно к этому моменту Подъяпольский перестал попадать в состав и пропустил два матча подряд, что только усилило слухи.

Позже в «Динамо», правда, постарались «загасить» этот слух. Опровергал эту информацию Михаилу Зислису даже сам Подъяпольский, но все в итоге сошлись на том, что дыма без огня не бывает.

Такой вратарь пригодился бы многим клубам КХЛ. Без своего основного голкипера остался «Трактор», отпустивший Криса Дригера на все четыре стороны. При этом надо отметить, что Владислав стал бы отличным решением сложившейся ситуации и в «Ак Барсе».

Да, в свое время Владислав уже надевал джерси с белым барсом и нельзя назвать это самым удачным опытом. Но с тех пор голкипер значительно набрал мастерстве и опыте, защищал ворота ряда топ-клубов.

Именно наличие Подъяпольского в итоге стало главным фактором в противостоянии «Динамо» и «Ак Барса» во втором раунде прошлого Кубка Гагарина. Он буквально сожрал все попытки «Ак Барса» спасти ситуацию, когда «Динамо» переламывало серию с 0 – 2. В то время, как Тимур Билялов откровенно провалился. Не говоря уже об Амире Мифтахове, которого пришлось менять после первого периода шестого матча вследствие провального входа в игру.

Другое дело, что генменеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин не слишком то хочет предпринимать шаги, чтобы усиливать вратарскую линию. Для этого ему необходимо расставаться с Михаилом Бердиным искать место под потолком.

Другое дело, если Алексей Кудашов окажется в том же «Ак Барсе» до дедлайна, тогда нас могут ждать интересные судьбоносные события.

«Шанхайские Драконы» Галлана оказались надувными и постепенно сдуваются

Еще месяц назад вся КХЛ была буквально очарована обновленной «китайской» франшизой лиги, переродившаяся из «Куньлунь Ред Стар» в «Шанхайские Драконы». Команда перебралась на самую большую арену Европы «СКА-Арену» в Петербурге, провела ребрендинг, быстро набрала себе фанатскую базу в новом городе и запустила классную и дерзкую маркетинговую кампанию, чтобы отбить болельщика у соседей из СКА. Ну и конечно же главной вишенкой на торте стало приглашение Жерара Галлана на пост главного тренера.

На льду дела тоже шли на лад. В один момент «Драконы» эпизодически даже выбирались в лидеры Западной конференции.

Но в ноябре что-то пошло не так. Апофеозом происходящего стал крупнейший разгром в истории китайского клуба (при всех его названиях), причем не от лидера, а кризисного «Трактора» - 0:9!

По сути, команда Жерара Галлана просто забыла выйти на игру. Такого унижения прославленный канадский специалист еще не видел, и уж точно не ожидал в Континентальной лиге, которую за океаном воспринимают скорее как второстепенную. Теперь господин Жерар знает, что в КХЛ может случиться все, что каждый может обыграть каждого и что своих игроков в сезоне необходимо всегда держать в психологическом тонусе.

Фото: hctraktor.org

«Одна команда здорово сыграла матч, вторая на него не вышла. Отмечу сегодня соперника, они сыграли здорово», — говорил Галлан после игры.

Казалось, что после такой встряски «Драконы» должны встрепенуться и отыграться на «Нефтехимике» в следующем матче, но не тут то было. В Нижнекамске «китайцы» вели со счетом 2:1 после первого периода, но в итоге растеряли все преимущество, а по итогу уступили 5:7. В защите у «Шанхая» вновь творился какой-то хаос.

Таким образом «Шанхай Дрэгонс» проиграл два матча в КХЛ с общим счетом 5:16. И вот уже вчерашний лидер сползает на седьмую строчку Запада, а вскоре и вовсе может вывалиться из зоны плей-офф.

Волевой «Нефтехимик» вытрепал все нервы «Драконам» и «Авангарду»

Что же касается «Нефтехимика», то эта машина по-прежнему прёт и не собирается останавливаться. Волевая победа над «Шанхаем» была лишь частью этой удачной домашней серии. До того подопечные Игоря Гришина провели шикарный, если не сказать образцовый матч с омским «Авангардом».

Дважды нижнекамцы проигрывали в этом матче с отставанием в три (!) шайбы. Сначала на шайбу Никиты Хоружева омичи забросили в ворота татарстанцев четыре шайбы, сделав счет 1:4, а позже на табло горело и 2:5. Но Нижнекамск в нынешнем сезоне на зависть волевой – дальше действовали хозяева льда, накидав в сетку «Авангарда» четыре шайбы подряд.

В третьем периоде нижнекамцы забросили три безответных шайбы. Ну а победный гол, заброшенный за одну (!) секунду до сирены, стал лучшим воздаянием игрокам «Нефтехимика» за их характер в этом поединке. Андрей Белознеров прострелил вдоль чужой зоны, шайба попала в клюшку Константину Окулову и полетела за спину Серебрякову, который лишь махнул ловушкой, пытаясь её поймать.

Фото: hcnh.ru

«Попытались на лавке встряхнуть ребят сразу, игра-то давалась с самого начала, хотели это донести. Потом ребята почувствовали уверенность, и в конце концов получилось забить много голов, переломить игру. Ну а победный гол – это нам воздалось за наши старания. Хотя и пятый гол в наши ворота получился с рикошета, что-то с рикошета прилетело. Надо верить в себя, в свои силы, нормально готовиться к матчам и выходить сразу. Не знаю, почему есть у наших игроков такое отношение к сопернику, что он сильнее, и непонятно, что с ним делать. Выходят играть две команды друг против друга, все по большому счёту одинаковые, не нужно из соперников делать небожителей. Плюс серия поражений давила, но в процессе игры сегодня пришла уверенность», - рассуждал Гришин после игры.

Как оказалось, звезды и небожители то голые. После матча экс-нижнекамцы Наиль Якупов и Дамир Шарипзянов буквально обрушились на Артема Чмыхова, да так что пришлось вступать в дело судьям. Учитывая, что у Якупова на «Нефтехимик» и вовсе давно точится давний зуб, реакция понятна.

Нервишки у звезд сдают, ведь обыграть «бывших» не удается, даже с Эндрю Потуральски в составе и Ги Буше на лавке.