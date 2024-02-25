Подворье одного из храмов Нижнекамска отправило тонну гуманитарного груза бойцам СВО

Фото: Надежда Багаутдинова

Очередную отправку гуманитарного груза организовало архиерейское подворье храма Святого праведного Иоанна Кронштадтского в Нижнекамске. В нее вошло более тонны необходимых и полезных вещей для бойцов спецоперации.

«Газель» постепенно заполнялась пакетами, мешками и коробками. В гуманитарный конвой вошли провизия, средства гигиены, амуниция, генераторы и многое другое — все, что сейчас очень необходимо в полевых условиях.

«Неравнодушные люди и прихожане собирают денежные средства и вещи. Узнаем, в чем есть нужда, и приобретаем медицинские препараты, генераторы», — пояснил настоятель архиерейского подворья Храма Святого праведного Иоанна Кронштадтского иерей Владимир.

Фото: Надежда Багаутдинова

По словам священнослужителя, для Русской православной церкви важно поддерживать своих воинов. Она делала это во все времена, тем более в самые непростые. Прихожане молятся за бойцов. Не забывают про защитников и ученики воскресной школы.

Отправив одну партию гуманитарного груза, прихожане сразу же приступают к сбору следующей. Желающих помочь немало – сбор организован практически в каждом храме нижнекамского благочиния. Нередко священники и сами ездят на передовую для поддержки ребят.

Фото: Надежда Багаутдинова

Машина с территории храма отправилась в казачий батальон, представитель которого лично приехал за гуманитарной помощью.

«Мы работаем с „Барсом-15“ — это наш казачий батальон „Ермак“ <...>. В Самаре находится большой склад, привозим туда», — сказал атаман татарстанского окружного казачьего общества Ярослав Захаров.

Фото: Надежда Багаутдинова

Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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