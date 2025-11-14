Подвижный квадрат Малевича и ухо Москвы: открылась выставка форума «АРТ-Мастерская XXI»

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

В Казани, в Галерее современного искусства Музея ИЗО Татарстана, открылась большая сборная выставка «Послание» VII Всероссийского форума молодежных творческих мастерских «АРТ-Мастерская XXI». 83 произведения живописи и мультимедиа от 63 молодых художников из разных регионов России заняли два этажа галереи.

Участниками проекта стали и 19 молодых художников из Казани, которые творили под руководством основателя продюсерского центра документалистики, исполнительного директора и куратора образовательной программы международного фестиваля медиаискусства «НУР» Дидара Оразова. Эта мастерская создала инсталляцию с двумя телевизорами, которые транслируют три реальные истории ухода за людьми в тяжело больном состоянии.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Мы захотели сделать послание [в его прямом значении]. Может быть, жесткое, сложное… Мы задали вопрос, и прежде всего себе. Долго обсуждали и пока не нашли ответ на этот вопрос: насколько искренне, насколько точно мы сможем ухаживать за больными людьми, насколько нам это любо, насколько мы действительно готовы к предстоящему? Когда состарятся наши родители, наши близкие, наши друзья, насколько в современных реалиях информационных технологий мы сможем это сделать? Однозначного ответа для себя я не смог дать», – рассказал Оразов на вернисаже, поясняя представленную работу.

Выбор темы послания для выставки, признался куратор мастерской «О, люди!», был очевиден после того, как однажды он наблюдал подобную ситуацию.

«Меня окружают художники, перформеры, мультимедийщики, но ничто меня так не вдохновляло, как то, когда я увидел, как люди ухаживают за своими близкими», – подчеркнул Дидар Оразов.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Подобные выставки и Всероссийский форум молодежных творческих мастерских «АРТ-Мастерская XXI» проходят ежегодно с 2019 года. В этом году впервые мультимедийное искусство представлено как отдельное самостоятельное направление. Молодые художники создавали свои работы в пяти тематических мастерских, три из которых работали с мультимедиа, две – с живописью.

Мультимедийные работы транслируются на экранах и LED-панелях, размещенных по залам с картинами и инсталляциями. Одними из самых притягивающих внимание творений выставки можно назвать стерео-лайт-панель «Ухо Москвы» инициатора фестиваля Константина Худякова и квадрат Малевича, созданный из нескольких меньших подвижных квадратных черных пластинок, словно из фасеток или пикселей.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Создал это звуко-визуальное полотно Андрей Гайдук из мастерской Владислава Ткачука «Остаточная намагниченность». Работа называется «Квадрат в движении» – «Черный квадрат» эпохи позднего техногенного упадка, как трактует его сам автор. Каждый из небольших квадратов общей конструкции меняет угол наклона, отражает свет, инсталляция при этом негромко шумит из-за работы механизма, который приводит ее в движение.

К теме внутреннего покоя в эпоху внешнего шума обращается работа еще одного художника из мастерской Ткачука. Скульптуру, апеллирующую к буддийским практикам, но со смартфоном в руках, создал Misha Libertee и назвал это божество Gametama. Инсталляцию дополняет пятисекундное Al-видео, на котором увеличенная скульптура Gametama сидит в кресле перед монитором, который что-то транслирует.

Среди занятных экспонатов выставки также оказались «Манекен» под зонтом с окружающими женскую фигуру в виде фотоленты сообщениями с экрана смартфона (Владислава Збицкая), старая дверь, подвешенная к потолку на уровне проходящих («Портал» Таисия Черногорцикая), и, например, белая ткань, вертикально свисающая сверху в пространство для посетителей («Покров»).

Молодых художников в их поисках в этом году помимо Дидара Оразова и Владислава Ткачука направляли такие известные кураторы и художники, как Сергей Оссовский, Евгения Воронова, Стелла Лабужская.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Казань – финальная точка проекта. В сентябре он стартовал в Москве выставками в Галерее на Мосфильме и в Доме Анны Монс, а в октябре экспонировался в Санкт-Петербурге в Арт-пространстве IFA.

Всероссийский форум молодежных творческих мастерских «АРТ-Мастерская XXI» и выставки работ его участников проводятся для поддержки молодых талантливых художников и формирования у них практического опыта коллективной работы под наставничеством известных деятелей культуры и искусства.

Посмотреть выставку «Послание» можно будет в Галерее современного искусства до 30 ноября включительно, в том числе в рамках федеральной программы «Пушкинская карта» национального проекта «Семья».

Проект реализуется в рамках национального проекта «Культура», продолжаемого в 2025 году в рамках федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» национального проекта «Семья».

Видео: © Оксана Романова / «Татар-информ»