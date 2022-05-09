«Подвиг ветеранов — вечный пример»: Володин поздравил Минниханова с 9 Мая

Председатель Государственной Думы ФС РФ Вячеслав Володин направил телеграмму Президенту Республики Татарстан Рустаму Минниханову по случаю Дня Победы, пожелав ему здоровья и всего самого доброго.

«Мы всегда будем помнить тех, кто отдал жизнь, защищая Родину. Никогда не забудем, какой ценой досталась Победа. Подвиг ветеранов Великой Отечественной войны, освободивших мир от фашизма, — вечный пример для всех нас», — написал Володин.