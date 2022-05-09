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Официальная хроника
9 мая 2022  09:30
Алексей Угаров

«Подвиг ветеранов — вечный пример»: Володин поздравил Минниханова с 9 Мая

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Председатель Государственной Думы ФС РФ Вячеслав Володин направил телеграмму Президенту Республики Татарстан Рустаму Минниханову по случаю Дня Победы, пожелав ему здоровья и всего самого доброго.

«Мы всегда будем помнить тех, кто отдал жизнь, защищая Родину. Никогда не забудем, какой ценой досталась Победа. Подвиг ветеранов Великой Отечественной войны, освободивших мир от фашизма, — вечный пример для всех нас», — написал Володин.

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