Подвиг группы Курмаша-Джалиля: новые факты из биографии татарских героев

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В приговоре было сказано: «Группа «Курмашев и десять других» «содействовала врагу», а ее лидер «нанес ущерб военной мощи Рейха». Подробности о сути подвига подпольщиков уже излагались на нашем сайте в материалах Михаила Черепанова.

Стоит напомнить, что название группы антифашистского Сопротивления указано в приговоре не условно: её действительно возглавлял татарин из Параньгинского р-на Республики Марий Эл Гайнан Нуриевич Курмашев. Свидетельство тому – множество документов и статья Президента Академии военных наук РФ генерала армии Махмута Ахметовича Гареева «Эпизод большой войны»:

«В Берлине … была создана из попавших в плен представителей татарской интеллигенции группа по пропаганде среди военнопленных: в редакции радиопропаганды, в редакции газеты «Идель-Урал», в которую были вовлечены писатели и журналисты (Абдулла Алиш, Ахмет Симаев). При участии эмигрантских националистических кругов образована рота пропаганды, в которую в феврале 1943 г. вовлечен и известный татарский поэт Муса Джалиль.

Члены группы посещали лагеря пленных, расширяли сеть подпольных групп сопротивления нацизму. Организатором группы был самый молодой офицер Красной Армии, оказавшийся в плену со специальным заданием командования, – Гайнан Курмашев. Они готовили легионеров не только к переходу к партизанам и к побегам из лагеря, но и к восстанию. В августе 1943 г. их деятельность прервана массовым арестом (более 40 человек) в Радомском лагере, последовавшим судом и казнью группы в берлинской тюрьме Плётцензее.» Цитирую по книге «Провал операции «Шаровая молния» (Казань, 2010, с.24-38.).

5 мая 1990 г. Указом Президента СССР М.С. Горбачёва «за активную патриотическую деятельность в подпольной антифашистской группе и проявленные при этом стойкость и мужество» казненные посмертно награждены орденом Отечественной войны I степени.

Как зафиксировали гитлеровские следователи и документально подтвердили белорусские партизаны, в результате деятельности антифашистов 23 февраля 1943 г. 530 военнопленных-татар, рискуя жизнью, совершили дерзкий переход на сторону партизан под Витебском. А оставшиеся 23 тысячи легионеров «Идель-Урал», переброшенных в 1944 г. во Францию, участвовали в освобождении этой страны от фашистов. Вспомним казненных поименно.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Гайнан Курмашев создавал боевые пятерки в подпольной организации, координировал их работу, а также принимал присягу от новых членов на верность Родине.

Муса Джалиль ездил по лагерям военнопленных с концертной группой, своими стихами напоминая землякам, что они не шахиды-мусульмане, призванные служить Гитлеру, а татары-россияне. И в руках каждого из них – судьба не только его семьи за Волгой, но и всего татарского народа.

Ахмет Симаев работал в Берлине диктором на радиостанции «Винета», которая вела радиопропаганду на языках народов СССР. Он готовил листовки с сообщением Совинформбюро о событиях на фронте.

Зиннат Хасанов выступал как певец и чтец-декламатор, распространял листовки, работал связным между ячейками организации.

Абдулла Алиш наладил печатание антифашистских листовок летом 1943 г. в центре Берлина, в редакции газеты «Идель-Урал».

Активно участвовали в антифашистской агитации Абдулла Батталов, Фуат Сайфульмулюков, Фуат Булатов, Гариф Шабаев, Салим Бухаров.

Ахат Атнашев распространял листовки, готовил организованный переход батальона на сторону партизан.

Среди рассекреченных уже в XXI веке архивных документов мне удалось найти копии наградных документов Ахата Атнашева и Ахмета Симаева. Еще одно доказательство, что в группе Курмаша были далеко не случайные люди.

«За боевые заслуги» в тылу врага

В представлении к медали «За боевые заслуги» зафиксировано: Симаев Ахмет Садретдинович, 1915 г. рождения, ефрейтор, начальник рации, татарин, беспартийный. В Красной Армии с 1940 г. В период выполнения полком боевых задач в тылу врага с 20 января 1942 г. держал бесперебойную связь со штабом Западного фронта в сложных метеорологических и боевых условиях. Подписи командования 250 воздушно-десантного полка и вердикт «достоин» легендарного командира 1 гвардейского кавкорпуса генерал-лейтенанта П.А. Белова.

Симаев участвовал в одной из первых, самой массовой из воздушно-десантных операций Великой Отечественной войны. Первая группа десантников 250 стрелкового полка ночью высажена в тыл немецких войск южнее Вязьмы с 18 по 22 января 1942 г. Перехватив коммуникации противника, десантники способствовали наступлению 33 армии и 1 гвардейского кавалерийского корпуса.

Достоин ордена Красного Знамени

В том же 1 гвардейском кавалерийском корпусе служил и Ахат Махмутович Атнашев. В наградном листе зафиксировано: 1917 г. рождения (г.Петропавловск, Казахстан). Призван Степнякским РВК Акмолинской обл. Казахстана. Гвардии младший политрук бюро Российского Коммунистического Союза Молодежи 3 гвардейского кавалерийского полка 1 гвардейской кавалерийской дивизии. Татарин, член ВКП(б), в Красной Армии с 1933 г. В Отечественной войне участвовал с июня 1941 г.

«Товарищ Атнашев будучи начальником пулемета в бою со своим расчетом 12 июля 1941 г. под д.Кукурузян (Молдовы) огнем своего расчета уничтожил до 80 немецких солдат и офицеров, тем самым дав возможность эскадрону выполнить приказ по овладению деревней.

В июле 1941 г. в бою под д.Екатериновка Балтского р-на (Молдовы) будучи в обороне, отразил 2 атаки противника, уничтожил 2 огневые точки. Работая в должности секретаря бюро комсомола полка с января 1942 г., тов. Атнашев проделал большую работу по организации и воспитанию комсомольской организации полка.

В бою под с.Озера, когда полк вел бой за Варшавское шоссе (в Калужской обл.) в январе 1942 г. Атнашев находился в 4-м эскадроне. Вышли из строя 2 расчета станковых пулеметов. Он организовал комсомольцев и сам лег за станковый пулемет, продолжал расстреливать врага в упор, дал возможность эскадрону занять оборону. Им и его комсомольцами вынесено 2 станковых пулемета. Атнашев с группой комсомольцев первым вышел на Варшавское шоссе и стал уничтожать огневые точки противника».

Командир 3 гвард. кав. полка, гвардии майор Коровин представил его к ордену Красного Знамени. Командование 1 гвард. кавдивизии подтвердило: достоин ордена Красного Знамени. Но 7 июля 1942 г. командующий 1 гвард. кавкорпуса генерал-майор В.К. Баранов внес поправку – наградить орденом Красной звезды.

В найденной мною карте военнопленного Ахата Атнашева зафиксированы: адрес отца – Северо-Казахстанская область, г. Степняк, ул. Красноармейская, д.80, дата рождения Ахата – 12 декабря 1918 г., рост – 165 см. и цвет волос – черный. Довоенная профессия – бухгалтер, воинское звание – лейтенант, место службы – 1 кав. дивизия, дата и место пленения – 22 июня 1942 г. в г.Кирове Калужской обл. Перечислены лагеря, в которых содержался пленный до того, как попал в легион. И главное – есть отпечаток пальца героя.

Свидетельствуют партизанские документы

В 1990-е годы в лесу у п. Сураж белорусские поисковики нашли цинковый ящик со списками партизан 1-й партизанской бригады. В том числе тех татар-военнопленных, которые перешли 23 февраля 1943 г. в Витебском районе Белоруссии. Среди них уроженцы многих регионов России и СССР. Вспомним хотя бы о тех, кто погиб уже в 1943 году.

В отряде Сысоева погибли 19 мая 1943 г. в Витебской обл. Беларуси:

Азаматов Мустаким Шакирович, 1923 г.р., урож. д.Чернышково Волгоградской обл. Агротехник. Младший сержант, командир отделения.

Галлямов Файзи Насретдинович, 1921 г.р., урож. д.Атабаево Лаишевского р-на Татарстана. Красноармеец 134 стрелкового полка.

Гатауллин Гумер Каримович, 1910 г.р., жил в г.Казани, ул. Подометьевская, д.114.

Курганов Муллай, 1920 г.р., урож. Карногайского р-на г.Владикавказа Северной Осетии.

Мустафин Исмаил, 1909 г.р., урож. д.Латошинка Старополтавского р-на Саратовской обл., мобилизован из Нижнего Баксана Нальчикского р-на Кабардино-Балкарии.

Хаматов Гали, 1917 г.р., урож. с.Дихкан Гарат Джархинского р-на Алма-Атинской обл. Казахстана. Сержант.

Хамидуллин Касим, 1912 г.р., урож. с.Татарский Сарсаз Менделеевского р-на Татарстана.

Хасанов Ахмет Ахметович, 1922 г.р., урож. д.Ахметовка Никольского р-на Пензенской обл.

Не вернулись из боя 19 мая 1943 г.:

Аллагулов Биктимир Валиевич, 1912 г.р., урож. д.Айтуганово Стерлибашевского р-на Башкортостана.

Измайлов Садык, 1911 г.р., урож. с.Каменный Яр Черноярского р-на Астраханской обл.

Мухутдинов Габетдин Сайфутдинович, 1913 г.р., урож. с.Бахтимирово Приволжского р-на г.Астрахани.

Райманов Габидулла, 1913 г.р., урож. д.Япчинаево Шарлыкского р-на Оренбургской обл.

Сайтимов Басыр, 1921 г.р., урож. с.Андреевское Тимеевского р-на Омской обл.

Соколов Абдукадыр Усманович, 1919 г.р., урож. с.Чаадаевка Городищенского р-на Пензенской обл.

Шигаев Ахтям, 1918 г.р., урож. д.Лаклы Салаватского р-на Башкортостана.

Уроженцы Татарстана:

Бикбаев Фатых Сабирович, 1913 г.р., урож. д.Малые Салтыки Камско-Устьинского р-на.

Давлетшин Гата Мухаметдинович, 1921 г.р., урож. с.Мукмин Лениногорского р-на.

Закирзянов Юсуп, 1910 г.р., урож. д.Кильна Балтасинского р-на.

Мингалиев Нургали, 1914 г.р., урож. д.Казылино Арского р-на.

Назмиев Сафа, 1918 г.р., урож. с.Нижний Наратбаш Буинского р-на.

Рахимов Гимай Рахимович, 1913 г.р., урож. д.Бакабизово Муслюмовского р-на.

Фарфуллин Габдри, 1918 г.р., урож. д.Верхние Шитцы Сабинского р-на.

Хайрутдинов Юнус, 1918 г.р., урож. д.Кляшево Тетюшского р-на.

Шагиахметов Гумер Сагдыевич, 1921 г.р., казанец, жил на ул. Комсомольской, д.20.

Шарипов Рахим Шарипович, 1917 г.р., урож. д.Мамашир Кукморского р-на.

Шарифуллин Шаги(Шафик), 1918 г.р., урож. д.Бурбаш Балтасинского р-на.

Якупов Хузя, 1915 г.р., урож. д.Килиево Балтасинского р-на.

Погибли 6 марта 1943 г. в д.Голевичи Витебской обл.:

Мингулов Мисхат, 1912 г.р., урож. д.Кутемели Сармановского р-на Татарстана.

Салимзянов Кадыр Хал., 1923 г.р., урож. Ч. Кушкуль Чановского р-на Новосибирской обл.

Тукшантов Загинша, 1913 г.р., урож. г.Орехово-Зуево Московской обл.

Погиб 31 мая 1943 г. в Витебской обл. Гизатуллин Фазыл Шайдакович, 1916 г.р., урож. д.Иликово Кушнаренковского р-на Башкортостана. Лейтенант, командир взвода.

Бахмутов Адгам Хафизович, 1912 г.р., урож. с.Каменный Яр Черноярского р-на Волгоградской обл., жил в с.Татарская Обелка Наримановского р-на Астраханской обл. В отряде Гурко был командиром взвода. Погиб 14 сентября 1944 г. в д. Д.Бертужас Бацкого р-на Латвии.

Гайнутдинов Кашаф Гайнутдинович, 1919 г.р., моб. Сотнурским РВК Марий Эл 24 ноября 1939 г. Сержант 4 ударной армии. Разведчик отряда Гурко. Не вернулся из боя в 1944 г.

Сабирзянов Салих, 1915 г.р., урож. д.Мамся Арского р-на, моб. Кзыл-Юлским РВК. Пулеметчик 102 стрелкового полка. Боец партизанского отряда Погорелова. Погиб 24 августа 1943 г. в д.Рыбаки Витебской обл.

Хайрутдинов Хайдарша Хайрутдинович, 1920 г.р., урож. д.Сикия Муслюмовского р-на Татарстана, моб. Калининским РВК. Сержант 133 танковой бригады. Командир отделения разведки партизанского отряда Погорелова. Погиб 7 июля 1943 г. Похоронен на Буевском кладбище Суражского р-на Витебской обл.

Яхин Салих Фазлиевич, 1911 г.р., урож. с.Средний Пшалым Арского р-на. Красноармеец 97 стрелкового полка 18 стрелковой дивизии. Командир взвода партизанской бригады. Погиб 7 марта 1943 г. в д.Павловичи Витебской обл.

Изучение истории подвига земляков-татар продолжаю.

Михаил Черепанов, «Миллиард. Татар»

Фотографии предоставлены автором