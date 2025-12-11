news_header_top
«Подвела реализация» - Кварацхелия о том, почему не удалось победить «Атлетик» Бильбао

Фото: rubin-kazan.ru

Вингер «ПСЖ» Хвича Кварацхелия в эфире телеканала «Оkko» прокомментировал итоги встречи с «Атлетиком» из Бильбао.

Парижане не сумели обыграть «басков», матч завершился со счетом 0:0.

«Что было сложнее всего сегодня? Я думаю, что забить. Нам этого не удалось сегодня. Реализация подвела. Над нею нужно работать. Это основная причина ничьей сегодня», – сказал Хвича.

В обще турнирной таблице группового этапа ЛЧ «ПСЖ» занимает третье место.

