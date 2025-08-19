Подведены промежуточные итоги инклюзивного VR-проекта для детей с аутизмом

Компания VR Inclusion вместе с торговой сетью «Пятерочка» подвела промежуточные итоги инклюзивного образовательного проекта «Виртуальный магазин», пилот которого был запущен в апреле 2025 года. IT-разработка помогает детям с расстройствами аутистического спектра (РАС) и другими особенностями развития в обучении самостоятельности и уверенного поведения в обществе во время посещения магазина «у дома».

В пилотном тестировании проекта приняли участие более 160 школьников с РАС, диабетом и нарушениями опорно-двигательного аппарата. Из них курс до конца прошли 85% ребят – у всех снизились признаки социальной дезадаптации почти в два раза. В начале программы они выполняли правильно около половины заданий (причем участники с выраженными поведенческими нарушениями могли верно справиться лишь с 10% заданий в условиях минимальной сенсорной нагрузки), а после прохождения – 100% (при активной сенсорной нагрузке, приближенной к реальной). Освоение, казалось бы, стандартного навыка помогает детям с особыми потребностями испытывать уверенность в повседневной жизни, а их семье – ощущать больше поддержки в повседневных делах.

Сценарий проекта воссоздает реальную торговую среду в игровой форме и комфортной обстановке с помощью технологий виртуальной реальности. Участники выбирают продукты, анализируют цены, покупают товары и контактируют с кассами самообслуживания или персоналом. Эти действия до курса вызывали трудности и стресс у подавляющего большинства участников.

В среднем каждый участник прошел четыре урока по 45 минут, а в рамках всего пилота педагоги и психологи организаций участников обеспечили 420 часов активных занятий. Курс включает разные уровни сложности: при прохождении добавляется больше звуков, возрастает ассортимент продуктов и число персонажей в игровом пространстве. Такая мягкая адаптация помогает снять тревожность на пути к новым бытовым компетенциям.

Родители отметили, что их дети воспринимают занятия как увлекательную игру, но при этом закрепляют реальные навыки. Особенно ребятам нравится, когда задания усложняются: это мотивирует и помогает не терять интерес. Их родные и близкие подчеркивают, что уже видят изменения в поведении и верят, что ребенок справится с настоящими покупками.

«Для меня и всей команды очень важно, чтобы каждый ребенок чувствовал себя комфортно и спокойно в повседневных ситуациях – даже таких, как обычная поездка в магазин. Мы знаем, что для детей с РАС это может стать настоящим испытанием: их пугают не только люди вокруг, но и громкие звуки, яркий свет. Чтобы поддержать их, мы вместе с нашими партнерами создали специальный обучающий VR-сценарий. Спустя несколько месяцев после запуска проекта мы видим, что ребята становятся увереннее и спокойнее, а родители с радостью отмечают, что походы за покупками теперь проходят без тревоги и стресса. Это доказывает, что современные технологии – такие как виртуальная реальность – могут стать мощным инструментом для поддержки и интеграции детей с особенностями развития в общество. Мы гордимся тем, что можем сделать мир вокруг добрее и доступнее для каждого ребенка», – рассказывает руководитель направления устойчивого развития торговой сети «Пятерочка» Алина Юхневич.

Система получила высокие оценки педагогов и специалистов: 4,29 из 5 баллов за удобство и приближенность к реальным условиям. В пяти из семи случаев дети адаптировались к интерфейсу менее, чем за час. По итогам пилота в сценарий были внесены технологические улучшения: упрощены инструкции, расширился выбор товаров, внедрялись адаптивные механики управления доступные для ребят с моторными нарушениями.

«Когда мы запускали этот проект вместе с торговой сетью, то ставили перед собой практическую задачу – создать понятный, удобный и по-настоящему полезный инструмент для обучения детей с особенностями. Сейчас, по завершении пилота, мы видим результат: дети проходят сценарий с интересом, справляются с задачами, а родители и специалисты замечают реальные изменения. Для нас важно не просто дать технологию, а встроить ее в живую среду, где она действительно помогает. Такой опыт вдохновляет и дает уверенность, что виртуальные форматы могут быть рабочим и гуманным решением в сфере адаптации», – утверждает основатель VR Inclusion Сергей Андреев.

Сегодня к проекту присоединились профильные НКО, включая крупнейшую в стране организацию в области инклюзии, в контур которой входит более 70 региональных отделений «Всероссийская организация родителей детей-инвалидов», ФРЦ при МГППУ, детский центр благотворительного фонда «Антон тут рядом», РОО «Контакт», школы и реабилитационные интернаты в разных городах РФ. Некоторые учреждения начали занятия, другие – планируют старт в ближайшие месяцы.

Поддержка людей с ОВЗ соответствует целям национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».