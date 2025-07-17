Подведены первые итоги второго этапа работы маркетплейса «Витрина имущества банкротов»

В 2024 году при участии ФНС России и компании «Коммерсантъ Картотека» в Республике Татарстан стартовал проект, позволяющий быстро отслеживать и реализовывать имущество должников – маркетплейс «Витрина имущества банкротов» (ВИБ). На втором этапе к инициативе присоединились еще четыре региона Поволжья – Самарская и Саратовская области, Удмуртская Республика и Пермский край, сообщают ее организаторы.

По замыслу создателей, ВИБ должен увеличить эффективность продажи имущества банкротов за счет привлечения большего числа потенциальных покупателей. Имущество банкротов реализуется для погашения долгов перед кредиторами.

На площадке «Витрина имущества банкротов» представлены готовые бизнесы, недвижимость, транспортные средства, земельные участки, оборудование и дебиторская задолженность. Всё это можно приобрести как для личного пользования, так и для ведения бизнеса или перепродажи.

Сейчас ресурс содержит сведения о продаже около 4 тыс. единиц различного имущества должников-банкротов пяти регионов. Это самые ликвидные объекты имущества: 1399 объектов недвижимости, 1062 транспортных средства, 818 единиц машин и оборудования и 435 видов прав требования.

На площадке ВИБ конкурсное имущество представлено в удобном и понятном формате. Карточка имущества содержит подробное описание лота, его визуальное оформление (фото, видео), блок контактов и локацию. Данные об имуществе и должнике актуализируются за счет интеграции с базами данных Росреестра, ГИБДД, ЕФРСБ, «Яндекс Карт». Доступ к данным – бесплатный и без регистрации.

Ресурс максимально автоматизирован, что, в частности, позволяет исключить ошибки, связанные с человеческим фактором. Оценить сервис смогли уже более 370 тыс. пользователей, 111 арбитражных управляющих подключились к пилоту как участники проекта.

Реализация имущества банкротов проводится через торги в электронной форме. Принять участие в торгах можно самостоятельно, используя подсказки маркетплейса, либо через агентов. ВИБ предоставляет на выбор трех агентов, готовых совершить сделку под ключ.

Сервис «Витрина имущества банкротов» делает процесс реализации имущества открытым и понятным для широкого круга покупателей и инвесторов. Маркетплейс ВИБ объединяет сведения о реализации имущества банкротов на 40 электронных площадках в одном месте в форме, простой и понятной форме любому пользователю.

С момента запуска проекта совершено более 800 продаж имущества банкротов. Стоимость проданных объектов превышает 2 млрд рублей. Самыми популярными лотами остаются недвижимость с земельными участками и транспортные средства.

Особенностью приобретения объектов в банкротстве через электронные торги является то, что цена может варьироваться. Точнее, ее регулируют потенциальные покупатели. Начальная цена имущества изменяется в зависимости от спроса и предложения. Так, например, фактически машины и оборудование были проданы по цене, которая составила 91% от начальной стоимости, цена на недвижимость и транспорт в среднем составляла 72–79 % от первоначально заявленной.

Использование маркетплейса ВИП делает продажи имущества банкротов более комплексными, удобными и безопасными, что в целом повышает доверие общества к институту несостоятельности. В ближайшей перспективе должно произойти присоединение к проекту новых регионов.