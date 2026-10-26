Подведены итоги очередного сезона кадровой программы ЦИК РТ «Атмосфера»

Сегодня в здании Присутственных мест Казанского Кремля прошло закрытие пятого сезона республиканского молодежного кадрового проекта Центральной избирательной комиссии Татарстана «Атмосфера». Об этом сообщает пресс-служба ЦИК РТ.

Участники мероприятия подвели итоги работы Клубов молодых избирателей в 2026 году, презентовали реализованные молодежные проекты, определили направления дальнейшего развития избирательного движения в республике, рассказали в Центризбиркоме региона.

В мероприятии приняли участие руководители десяти вузов Татарстана, на базе которых созданы Клубы молодых избирателей. Эти молодежные объединения проводят мероприятия, посвященные изучению избирательного права и участию молодежи в общественной жизни республики и страны.

По оценке председателя ЦИК РТ Андрея Кондратьева, Клубы молодых избирателей – это эффективные площадки для образования и развития молодых лидеров.

«Клубы молодых избирателей дают студентам возможность проявлять инициативу, работать в команде, предлагать собственные проекты и получать практический опыт. Мы хотим, чтобы интерес к избирательному праву стал фундаментом для их профессионального и личностного роста», – заявил он.

Одним из ключевых направлений кадровой программы «Атмосфера» стало развитие проекта «Волонтеры на избирательном участке», благодаря которому молодые активисты получили возможность включиться в процесс организации выборов и помогать избирателям в помещениях для голосования.

«Участие студентов в общественных инициативах помогает им развивать организаторские способности и навыки взаимодействия с самыми разными людьми. Важно, чтобы молодые люди могли применять полученные знания на практике, видеть результаты своей работы и понимать, что их вклад востребован», – подчеркнул ректор Казанского государственного медицинского университета Айрат Фаррахов.

На встрече было принято решение о формировании рабочей группы по созданию Совета клубов молодых избирателей Республики Татарстан. Эта инициатива нацелена на укрепление взаимодействия между Клубами молодых избирателей, обмен опытом и развитие совместных проектов.