Подведены итоги конкурса на лучший спецвыпуск в СМИ проекта «У войны не женское лицо»

Эксперты подвели итоги республиканского конкурса на лучший специальный выпуск в средствах массовой информации о подвигах женщин в период Великой Отечественной войны. Конкурс был реализован в рамках социально-гуманитарного проекта «У войны не женское лицо».

«Я думаю, нашим журналистам удалось привлечь внимание к людям, которым посвящен наш проект. Могу заверить, что было очень много интересных, теплых, добрых, трогающих за душу публикаций. Хочется поблагодарить наших журналистов даже не столько за участие в самом конкурсе, сколько за участие в просветительской работе на заявленную тему в целом. Сохранить память о тех людях, которые завоевали нашу победу, — вот на что рассчитывали участники этого конкурса. Сегодня очень важно достучаться до сердец подрастающего поколения, донести им историю, чтобы те смогли донести ее своим детям», — заявила заместитель Председателя Госсовета РТ, руководитель объединения женщин — депутатов республиканского парламента «Мэрхэмэт — Милосердие» Татьяна Ларионова.

Работы принимались с 24 февраля по 30 апреля этого года. Всего конкурсная комиссия приняла 29 заявок, включавших в общей сложности 450 работ на татарском и русском языках. Все работы будут переданы в архив, чтобы они оказались оцифрованы и стали достоянием общественности.

Несмотря на то, что конкурс проходит на республиканском уровне, им заинтересовались и приняли участие участники из других регионов России.

Оценивало работы жюри под председательством Татьяны Ларионовой. В его состав вошли заместитель руководителя Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Эдуард Хайруллин, заместитель председателя Комитета Госсовета РТ по образованию, культуре, науке Людмила Рыбакова, медиадиректор АО «Татмедиа» Альфия Адиятова и главный редактор журнала «Казань» Альбина Абсалямова.

Ларионова также отметила, что конкурс на лучший специальный выпуск в СМИ о подвигах женщин в период Великой Отечественной войны будет проводиться на регулярной основе.

«Мы объявили конкурс спецвыпусков, но, по сути, не каждое издание было готово посвятить теме целый выпуск. Но зато интересные и яркие публикации по теме были практически у всех наших СМИ. Поэтому мы внесем некоторые коррективы и в дальнейшем будем принимать работы независимо от того, отдельным выпуском они были изданы или просто печатались в течение определенного периода времени», — поделилась некоторыми подробностями Ларионова.

Результаты конкурса станут известны 21 июня этого года, накануне дня начала Великой Отечественной войны.

Татьяна Ларионова призналась, что второе и третье места разделило несколько изданий. Конкурсная комиссия определила шесть победителей. В связи с этим общий призовой фонд был увеличен с 22 тыс. рублей до 39 тыс.

Организаторами конкурса являются Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» и объединение женщин — депутатов Госсовета РТ «Мэрхэмэт — Милосердие».