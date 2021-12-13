Подведены итоги II Всероссийского конкурса «Супердомуправ — 2021»

Всем известна ставшая крылатой фраза из советского фильма «Управдом — друг человека». Однако в реальности далеко не все жители многоквартирных домов знают в лицо людей, которые отвечают за содержание их жилья, и мало кто задумывается, каких усилий управляющей организации стоит не просто поддержание дома в нормативном состоянии, но и повышение комфорта проживания в нем с заботой о его обитателях. Между тем в различных регионах страны есть немало примеров того, как собственники совместно с профессиональными управляющими компаниями сделали свои многоквартирники «домами образцового содержания».

Найти самых талантливых управляющих домами и показать широкой аудитории лучшие примеры реализации проектов по совершенствованию процесса управления многоквартирными домами — от идеи до реализации проекта — задача, которую поставили перед собой организаторы «Национальный центр общественного контроля в сфере ЖКХ „ЖКХ Контроль“» II Всероссийского конкурса «Супердомуправ — 2021» и его партнеры.

10 декабря в Москве в Общественной палате Российской Федерации в рамках Х Всероссийского совещания по реализации общественного контроля в сфере ЖКХ состоялось награждение победителей конкурса.

Управляющая компания «Уютный дом» в лице генерального директора Р. Р. Шарафуллина получила специальный диплом в номинации «За внедрение инновационных технологий в сфере управления многоквартирным домом».