Подведены итоги грантового конкурса Минмолодежи Татарстана для физлиц
Министерство по делам молодежи Татарстана объявило итоги грантового конкурса для физических лиц, направленного на поддержку социально значимых молодежных инициатив. Об этом заявила первый заместитель руководителя ведомства Софья Галиева-Мустафина, сообщает пресс-служба министерства.
«С огромной радостью объявляем итоги Конкурса грантов для физических лиц! По решению конкурсной комиссии, поддержку получили 29 сильных проектов в сфере молодежной политики», – проинформировала чиновница.
«Благодарим каждого за поданную заявку! Ваши идеи не остались без внимания. Мы обязательно будем рассматривать вас для включения в другие проекты министерства», – обратилась она к тем, кто не вошел в число победителей конкурса.
Победители получат финансирование в размере до 300 тыс. рублей на реализацию своих проектов. Участие в конкурсе могли принять граждане России в возрасте от 18 до 35 лет, проживающие в Татарстане и не являющиеся производителями товаров, работ, услуг и плательщиками налога на профессиональный доход.
Общий призовой фонд конкурса составил 7 млн рублей. Создание возможностей для молодежи соответствует целям национального проекта «Молодежь и дети». Полный список грантополучателей представлен на сайте Минмолодежи РТ.