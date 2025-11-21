Подведены итоги грантового конкурса Минмолодежи Татарстана для физлиц

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Министерство по делам молодежи Татарстана объявило итоги грантового конкурса для физических лиц, направленного на поддержку социально значимых молодежных инициатив. Об этом заявила первый заместитель руководителя ведомства Софья Галиева-Мустафина, сообщает пресс-служба министерства.

«С огромной радостью объявляем итоги Конкурса грантов для физических лиц! По решению конкурсной комиссии, поддержку получили 29 сильных проектов в сфере молодежной политики», – проинформировала чиновница.

«Благодарим каждого за поданную заявку! Ваши идеи не остались без внимания. Мы обязательно будем рассматривать вас для включения в другие проекты министерства», – обратилась она к тем, кто не вошел в число победителей конкурса.

Победители получат финансирование в размере до 300 тыс. рублей на реализацию своих проектов. Участие в конкурсе могли принять граждане России в возрасте от 18 до 35 лет, проживающие в Татарстане и не являющиеся производителями товаров, работ, услуг и плательщиками налога на профессиональный доход.

Общий призовой фонд конкурса составил 7 млн рублей. Создание возможностей для молодежи соответствует целям национального проекта «Молодежь и дети». Полный список грантополучателей представлен на сайте Минмолодежи РТ.