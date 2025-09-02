Подведены итоги архитектурного рейтинга «Золотая капитель»

Завершился 29-й национальный независимый архитектурный рейтинг «Золотая капитель». Победителем признан проект реконструкции здания фабричного товарищества «Братья Крестовниковы», разработанный архитектором Рубеном Аракеляном совместно с архитектурным бюро WALL по заказу группы компаний «СМУ-88».

Еще один проект, выполненный при участии тех же компаний, – детский сад на 340 мест на улице Новой Портовой – получил диплом суперфиналиста в номинации «Объект социальной инфраструктуры».

Реконструкция фабрики предполагает сохранение исторического облика здания с использованием концепции «здание в здании». Внутренний объем будет выполнен со стеклянной кровлей, предусмотрены музейные пространства, объекты общественного питания, торговые и жилые зоны. Проект отмечен экспертным сообществом как значимый пример работы с промышленным наследием XIX века.

Концепция детского сада основана на модели «микродеревни» с замкнутым внутренним двором, деревянными корпусами-ячейками и галереей вместо ограждения. В отдельных блоках предусмотрены групповые, спортивные и творческие помещения, по периметру – административные и технические зоны.

Конкурс «Золотая капитель» проводится с 1996 года в Новосибирске и является одним из старейших всероссийских архитектурных рейтингов. В нем принимают участие архитекторы, проектные бюро и студенты со всей страны. Работы оцениваются независимыми коллегиями жюри в номинациях «Концепции», «Проекты», «Постройки», «Архбюро», «Архмолодежь», «АРХ-Юниоры», «Архнаука. Архпедагогика. Архпублицистика. Архпросвещение».