В России впервые утвердили ГОСТ по переобустройству «заглубленных помещений» в объекты гражданской обороны. В 2024 году подвалы домов переоборудуют в бомбоубежища по новому стандарту. Об этом сообщает «Парламентская газета».

Отмечается,что новый национальный стандарт заработает с 1 марта 2024 года — он будет регламентировать вопросы обустройства убежищ гражданской обороны в так называемых заглубленных помещениях: подвалах, подземных паркингах, метрополитене и так далее.

Согласно проекту нацстандарта, заглубленные помещения — это такие помещения, у которых отметка пола ниже отметки поверхности земли.

«От класса того или иного помещения зависит комплекс мер, которые необходимо принять, чтобы превратить его в надежное убежище. Так, подвалы стандартных трехэтажных монолитных железобетонных, каменных четырехэтажных или сборных железобетонных многоэтажных зданий в дополнительном усилении не нуждаются: людям, укрывшимся там, можно не опасаться прилета снарядов или осколков. А вот сооружения и помещения, относящиеся к последнему классу, могут служить надежным убежищем только в том случае, если находятся достаточно далеко от опасных мест», – передает газета.

В Госдуме документ назвали своеобразным «наверстыванием упущенного». По словам Зампредседателя думского Комитета по безопасности и противодействию коррупции Эрнеста Валеева, за принятием нового национального стандарта должна последовать глобальная инспекция помещений, пригодных для обустройства убежищ, и при необходимости — их ремонт и переоборудование.