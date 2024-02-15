«Подвал, свет, и бочка с водой есть»: где будет заседать парламент Татарстана в случае ЧС

До начала обсуждения повестки секретарь Госсовета РТ Лилия Маврина попросила первым рассмотреть вопрос о досрочном прекращении депутатских полномочий Александра Тыгина

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Мухаметшин про Тыгина: «Он довольный, улыбается»

До начала обсуждения повестки секретарь Госсовета РТ Лилия Маврина попросила первым рассмотреть вопрос о досрочном прекращении депутатских полномочий Александра Тыгина. Изначально этот вопрос планировалось обсудить ближе к концу заседания.

Ранее Тыгин был назначен начальником Государственной жилищной инспекции РТ — главным государственным жилищным инспектором Татарстана. И, видимо, из-за новых обязанностей он не мог ждать своей «очереди».

«26 января председатель Комитета Госсовета по жилищной политике и инфраструктурному развитию Александр Тыгин указом Раиса республики был назначен начальником Госжилинспекции. В связи с этим он подал заявление о досрочном прекращении его депутатских полномочий», – проинформировал собравшихся глава парламента Фарид Мухаметшин.

Фарид Мухаметшин назвал Тыгина высокопрофессиональным, компетентным, инициативным председателем комитета и вручил благодарственное письмо Председателя Государственного Совета Татарстана Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«За» проголосовали 83 депутата, а двое высказались против.

«От имени всего депутатского корпуса позвольте выразить благодарность Александру Васильевичу за активную парламентскую деятельность. Он довольный, улыбается», – заметил Мухаметшин.

Тыгина он назвал высокопрофессиональным, компетентным, инициативным председателем комитета и вручил благодарственное письмо Председателя Государственного Совета Татарстана.

Бывший парламентарий сразу же покинул заседание, как только с него сняли полномочия депутата.

Снизилось количество убийств, разбоев и грабежей

Каждый год в начале весенней сессии депутаты слушают отчет министра внутренних дел по Татарстану о работе полиции. Несколько лет перед парламентариями отчитывался Артем Хохорин. Но накануне 2024 года он ушел в отпуск, из которого на должность главы МВД уже не вернулся. Поэтому сегодня доклад представил врио министра внутренних дел по РТ Алексей Соколов.

Алексей Соколов рассказал, что в 2023 году зарегистрировано намного меньше умышленных убийств, разбойных нападений, грабежей и краж Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Он рассказал, что в 2023 году зарегистрировано намного меньше умышленных убийств, разбойных нападений, грабежей и краж. Многие значения самые низкие за последние три десятка лет.

В прошлом году по сравнению с 2022 годом на 13,4% в республике снизилось число убийств, на 14,7% – разбоев. Количество грабежей уменьшилось на 19,5%, краж было совершено на 13,6% меньше. К уголовной ответственности привлекли 697 участников организованных преступных формирований.

Четыре дела за распространение недостоверных сведений про СВО и три – за дискредитацию Вооруженных Сил РФ

В прошлом году вместе с сотрудниками ФСБ и прокуратуры полицейские выявили 58 преступлений «террористического характера» и 24 преступления «экстремистской направленности».

Возбуждено четыре уголовных дела за распространение недостоверных сведений о проведении СВО и еще три – по факту дискредитации Вооруженных Сил РФ. К административной ответственности привлекли 236 человек, 37 из них – за дискредитацию СВО и фейки о спецоперации.

«Число прибывающих иностранцев бьет рекорды последнего десятилетия» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

В прошлом году в Татарстане возбуждено 500 уголовных дел о фиктивной постановке на миграционный учет. «Число прибывающих иностранцев бьет рекорды последнего десятилетия. За год на миграционный учет было поставлено порядка 400 тыс. человек. По количеству прибывших Татарстан занимает пятое место по стране, уступая Москве и Петербургу», – отметил Соколов.

С учетом преступлений, совершенных в прошлые годы, в течение 2023 года было расследовано максимальное количество мошенничеств и краж с банковских карт татарстанцев. «По количеству выявленных лиц и расследованных дистанционных хищений Татарстан остается лидером в Приволжском федеральном округе и пятым в России», – подчеркнул докладчик.

13 татарстанцев удалось вернуть на родину с Украины

Вслед за Соколовым свой доклад депутатам представила Уполномоченный по правам человека в Татарстане Сария Сабурская. Она сообщила, что в прошлом году поступило 2,8 тыс. обращений от военнослужащих и членов их семей.

Сария Сабурская подчеркнула, что восьмерых татарстанцев в прошлом году удалось включить в списки обмена пленными и вернуть на родину Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Граждане обращались по вопросам выплат военнослужащим денежного довольствия за ранение, единовременных выплат при заключении контракта, содействия в прохождении военно-врачебной комиссии после ранения, оказания надлежащей медицинской помощи, а также поиска военнослужащих либо обмена их на пленных граждан Украины», – сказала омбудсмен.

Она подчеркнула, что восьмерых татарстанцев в прошлом году удалось включить в списки обмена пленными и вернуть на родину. Кроме того, 3 и 29 января еще пять жителей республики вернулись домой.

Во второй половине прошлого года проводились тематические приемы родных и близких военнослужащих, проходящих военную службу в полках, сформированных в Татарстане, добавила Сабурская.

Всего в 2023 году в адрес омбудсмена поступило 5,8 тыс. обращений граждан. Через портал государственных и муниципальных услуг было направлено более 60 тыс. сообщений. Свыше 104 тыс. уведомлений поступило в государственную информационную систему «Народный контроль», 80% из них решены положительно.

«Были бы признательны за содействие в решении вопросов для сохранения развития альма-матер»

Следующим докладчиком стал проректор по научной деятельности КФУ Дмитрий Таюрский, который рассказал о ключевых показателях, рейтингах и достижениях вуза. В то же время, по его словам, остается ряд нерешенных вопросов. «Поэтому, пользуясь возможностью, хотел бы обратить на них ваше внимание. Все они связаны с инфраструктурными аспектами нашего развития», – заявил он депутатам.

Дмитрий Таюрский рассказал о ключевых показателях, рейтингах и достижениях КФУ Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Так, первая проблема касается необходимости интеграции уникальных музейных экспонатов университета и размещения их в отдельном общественно доступном месте. «В настоящее время они рассредоточены по городу в учебных зданиях, что налагает определенные ограничения их посещения как с логистической точки зрения, так и с позиций свободного доступа», – пояснил проректор.

Второй вопрос – создание университетского технопарка. Таюрский напомнил, что КФУ является лидером по количеству заявок и победителей федерального конкурса студенческих стартапов. Кроме того, на площадке вуза создана Университетская стартап-студия.

Однако, как отметил докладчик, для дальнейшего воплощения инновационных идей студентов и сотрудников необходима производственно-технологическая площадка. Ранее ее хотели открыть на территории выставочного центра «Казань Экспо».

«В силу ряда объективных причин мы были вынуждены отказаться от реализации данного проекта на этой локации. В этой связи были бы крайне признательны за содействие в решении указанных вопросов для сохранения поступательного развития альма-матер и успешного достижения общероссийских и региональных задач, стоящих перед университетом в новой геополитической и научно-технологической повестках», – обратился проректор к собравшимся.

«В этом году 7,6 млн рублей будет выделено на поддержку волонтерства в муниципалитетах»

Заслушав отчеты и доклады, депутаты перешли к обсуждению законопроектов. Первый проект закона, связанный с развитием и поддержкой волонтерства, представил министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков.

Ринат Садыков: «По национальному проекту «Образование» в этом году 7,6 млн рублей будет выделено на развитие и поддержку волонтерского движения в муниципалитетах» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Финансирование расходов, связанных с реализацией закона, будет осуществляться за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных региональным проектом по развитию добровольчества в республике, на сумму 17,2 млн рублей. В дополнение к этому по национальному проекту “Образование” в этом году 7,6 млн рублей будет выделено на развитие и поддержку волонтерского движения в муниципалитетах», – заметил он.

Другой законопроект позволит ввести для детей-сирот сертификаты на приобретение жилья. То есть они смогут выбрать – получить выплату или квартиру из жилищного фонда.

«Федеральным законом введена дополнительная мера жилищной поддержки детей-сирот – выплата на приобретение жилого помещения в собственность или для полного погашения кредита. В связи с этим разработан республиканский законопроект, которым вносятся изменения в законы Татарстана», – рассказала замминистра образования и науки РТ Алсу Асадуллина.

Алсу Асадуллина: «Федеральным законом введена дополнительная мера жилищной поддержки детей-сирот» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Выплата предоставляется один раз, и тот, кто ее получил, в дальнейшем не может претендовать на квартиру из специализированного жилищного фонда. Площадь жилья, приобретаемого с использованием выплаты, должна быть не меньше 33 кв. метров. Минимальный размер выплаты рассчитывается исходя из средней рыночной стоимости 1 кв. метра площади жилого помещения в Татарстане. Таким образом, сейчас она должна составить около 4,4 млн рублей.

«И подвал есть, и свет, и бочка с водой стоит»

Депутат Хафиз Миргалимов попросил слово в «Разном». Парламентарий заявил, что в Татарстане необходимо заняться защитными сооружениями для населения. По его мнению, «этот вопрос важен, поскольку касается защиты Отечества».

Хафиз Миргалимов заявил, что в Татарстане необходимо заняться защитными сооружениями для населения Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Фарид Мухаметшин ответил депутату, что «вопрос чуть шире, чем просто гражданская оборона». При этом он попросил «не нагнетать обстановку».

«Надо подумать, какой орган власти займется этим вопросом. Но нагнетать обстановку, что завтра начинается война и все будем сидеть в подвалах, не нужно. Хотя я буквально на днях съездил и посмотрел, где будет заседать и работать в экстремальных случаях парламент Татарстана», – сообщил Председатель Госсовета.

Это один из близлежащих к Казани районов.

«И подвал есть, и свет, и бочка с водой стоит. Ваша озабоченность понятна, только не надо напрягать население через обсуждение этого вопроса на парламенте», – сказал он.