«Подумайте, нужно ли вам так спешить»: психиатр рассказала, как не сойти с ума весной

На кого весна влияет положительно, а на кого отрицательно? Кому грозит весеннее обострение? Правда ли, что весной всем хочется любви? На эти и другие вопросы «Татар-информу» ответила врач-психиатр Республиканской клинической психиатрической больницы Татарстана Ольга Башмакова.





Тотального «весеннего обострения» не существует

Весна наступила, и мир вокруг нас постепенно приобретает цвета и оживает. Это время года у многих ассоциируется с новыми начинаниями, ресурсами и возможностями.

У этого есть историческое объяснение. Весенний подъем – это эволюционный механизм. Если опираться на тезис Карла Густава Юнга о коллективном бессознательном, то у всех нас в структуре психики есть социальная память. Многолетние переживания прошлых поколений подсказывают нам, что весна – это увеличение физической активности, которое у предков было связано с началом весенних посевных работ.

«В нашем организме есть ряд биологических ритмов: годовые, сезонные, месячные и суточные. Некорректно будет сказать, что именно весна меняет нашу психику, но есть опосредованное влияние сезонных ритмов на психическое здоровье», – объяснила врач-психиатр Республиканской клинической психиатрической больницы Татарстана Ольга Башмакова.

По словам врачей, негативное влияние весны испытывают те, у кого есть некоторые отклонения психики. Но далеко не все психические заболевания имеют сезонность, поэтому говорить о тотальном «весеннем обострении» – неверно. К слову, это не научный, а обывательский термин.

По словам специалиста, нет прямой связи между температурой выше 0 °С и изменениями в психике. А вот колебания атмосферного давления при смене погоды могут возыметь некоторое влияние на людей. В научной литературе описан симптом Пирогова – симптом повышенной метеочувствительности. Он возникает у тех, кто страдает органическим поражением головного мозга или деменцией, – характеризуется упадком сил и раздражительностью.

«Вместо последнего рывка в четвертой четверти мы видим проседание школьной успеваемости»

Увеличение продолжительности светового дня влияет на людей с эндогенными депрессиями (это форма депрессивного расстройства, которая развивается из-за внутренних биологических процессов). Например, чем меньше светит солнце, тем чаще случаются обострения. Когда световой день становится больше, эти люди начинают чувствовать себя лучше. Иногда наступает спонтанная ремиссия.

«Свет может выступать и как раздражитель. При астенических состояниях – истощении нервной системы – один из ключевых симптомов – это гиперестезия, то есть повышенная чувствительность. При зрительной гиперестезии раздражает и свет обычной яркости, а когда идет увеличение солнечной активности, гиперестезия явно усиливается», – объяснила врач.

Если говорить о тех, кто болен биполярным расстройством, то иногда весна действует на них парадоксально. Депрессивная фаза спонтанно прекращается и вместо перехода в ровное настроение уходит в верхний полюс – развивается гипоманиакальное либо маниакальное состояние. Может быть и обратная ситуация, но это скорее редкость.

«Весной нам хочется почувствовать рост умственной работоспособности – новый прилив энергии и сил. У детей с минимальными мозговыми дисфункциями и гиперактивностью можно проследить обратную ситуацию – ухудшение умственной работоспособности и концентрации внимания. Вместо последнего рывка в четвертой четверти мы видим проседание школьной успеваемости», – отметила Ольга Башмакова.

Некоторые пациенты с психогенными и соматогенными депрессиями начинают чаще задумываться о суициде. Они сталкиваются с когнитивным диссонансом: весна, возрождение, новая надежда, с одной стороны, и продолжающаяся депрессивная ситуация – с другой. Человек мыслит пессимистично и противопоставляет себя природе, которая просыпается.

«Если грузить себя задачами дополнительно, то весной можно выгореть»

А может ли психически здоровый человек испытывать упадок весной?

«Все будет зависеть от того, чего он ждет от сезона. Иногда весна может активировать гормональные всплески, тревожные мысли и плохое настроение из-за того, что задуманное не получается реализовать. Люди, которые хотят завести отношения или построить семью, могут противопоставлять себя тем, у кого этот вопрос решен», – объяснила психиатр.

Однако вопреки распространенному мнению о том, что «весна – пора любви», в это время года ласки или страсти хочется далеко не всем. Это, по словам психиатров, скорее миф.

У некоторых представительниц прекрасного пола весной появляется мотивация похудеть к лету. Эти настроения подогреваются фитнес-индустрией. Девушки садятся на диету с уменьшением количества белка и витаминов. Именно дефицит столь нужных весной микроэлементов стимулирует постоянную усталость.

В бурном ритме жизни многие из нас находятся в состоянии постоянного цейтнота – это ощущение нехватки времени на выполнение задач, достижение целей или просто на осуществление повседневных дел. Если дополнительно грузить себя задачами, то весной можно и вовсе выгореть.

«Подводя небольшой итог, весна положительно влияет на тех, у кого нет проблем с психикой, и на тех, кто не перегружен интеллектуально. Хотя кто из нас не перегружен сегодня? Мы живем в высокоцифровизированном мире. Мы сознательно и бессознательно перерабатываем огромные массивы информации – это утомляет», – отметила медик.

Простые советы, как не сойти с ума

Ольга Башмакова дала советы, которые помогут сберечь себя весной.

Необходимо особенно часто давать нервной системе возможность восстановиться. Следом за работой должен обязательно идти отдых, если потребуется, то пассивный. Однако нельзя забывать о цифровой гигиене. Просмотр ленты в соцсетях – это не отдых, а нагрузка на зрительный анализатор.

«Если на субботу вы запланировали кучу активностей, а с утра организм хочет спать, то поспите на час подольше. Один из пунктов генерального плана можно выполнить в другой раз», – сказала доктор.

Нужно заниматься физической активностью и проводить как можно больше времени на свежем воздухе – это наполняет нервную систему ресурсами. Лучше делать это без телефона.

Нельзя допускать дефицит витаминов, но и принимать их надо только по показаниям. Стоит адекватно, без лишнего фанатизма подходить к выбору диет.

Если у вас или у вашего близкого появились особенности поведения, которые причиняют дискомфорт самому себе или ближайшему окружению (чрезмерно повышенное настроение, колебания настроения, агрессия, невозможность сконцентрироваться), стоит обратиться к психиатру.

«И главное: настраивайте себя на весенний подъем. Часто в погоне за финансовым благополучием мы куда-то бежим и чувствуем, что ничего не успеваем. Подумайте, нужно ли вам так спешить. Что случится, если вы сядете в следующий автобус и опоздаете на пять минут? Иногда нужно остановиться, выдохнуть и посмотреть, что происходит вокруг: деревья зеленеют, птички поют, солнце светит. Почувствуйте эту прелесть возрождения природы после зимнего сна, почувствуйте свою сопричастность к этому. Прогуляйтесь по парку, выпейте стаканчик кофе, съешьте что-нибудь вкусное. Может быть, в этом и есть счастье?» – резюмировала Ольга Башмакова.