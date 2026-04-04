«Подумайте, нужно ли вам так спешить»: психиатр рассказала, как не сойти с ума весной
Врач-психиатр дала простые советы, как прожить и пережить весну
На кого весна влияет положительно, а на кого отрицательно? Кому грозит весеннее обострение? Правда ли, что весной всем хочется любви? На эти и другие вопросы «Татар-информу» ответила врач-психиатр Республиканской клинической психиатрической больницы Татарстана Ольга Башмакова.
Тотального «весеннего обострения» не существует
Весна наступила, и мир вокруг нас постепенно приобретает цвета и оживает. Это время года у многих ассоциируется с новыми начинаниями, ресурсами и возможностями.
У этого есть историческое объяснение. Весенний подъем – это эволюционный механизм. Если опираться на тезис Карла Густава Юнга о коллективном бессознательном, то у всех нас в структуре психики есть социальная память. Многолетние переживания прошлых поколений подсказывают нам, что весна – это увеличение физической активности, которое у предков было связано с началом весенних посевных работ.
«В нашем организме есть ряд биологических ритмов: годовые, сезонные, месячные и суточные. Некорректно будет сказать, что именно весна меняет нашу психику, но есть опосредованное влияние сезонных ритмов на психическое здоровье», – объяснила врач-психиатр Республиканской клинической психиатрической больницы Татарстана Ольга Башмакова.
По словам врачей, негативное влияние весны испытывают те, у кого есть некоторые отклонения психики. Но далеко не все психические заболевания имеют сезонность, поэтому говорить о тотальном «весеннем обострении» – неверно. К слову, это не научный, а обывательский термин.
По словам специалиста, нет прямой связи между температурой выше 0 °С и изменениями в психике. А вот колебания атмосферного давления при смене погоды могут возыметь некоторое влияние на людей. В научной литературе описан симптом Пирогова – симптом повышенной метеочувствительности. Он возникает у тех, кто страдает органическим поражением головного мозга или деменцией, – характеризуется упадком сил и раздражительностью.
«Вместо последнего рывка в четвертой четверти мы видим проседание школьной успеваемости»
Увеличение продолжительности светового дня влияет на людей с эндогенными депрессиями (это форма депрессивного расстройства, которая развивается из-за внутренних биологических процессов). Например, чем меньше светит солнце, тем чаще случаются обострения. Когда световой день становится больше, эти люди начинают чувствовать себя лучше. Иногда наступает спонтанная ремиссия.
«Свет может выступать и как раздражитель. При астенических состояниях – истощении нервной системы – один из ключевых симптомов – это гиперестезия, то есть повышенная чувствительность. При зрительной гиперестезии раздражает и свет обычной яркости, а когда идет увеличение солнечной активности, гиперестезия явно усиливается», – объяснила врач.
Если говорить о тех, кто болен биполярным расстройством, то иногда весна действует на них парадоксально. Депрессивная фаза спонтанно прекращается и вместо перехода в ровное настроение уходит в верхний полюс – развивается гипоманиакальное либо маниакальное состояние. Может быть и обратная ситуация, но это скорее редкость.
«Весной нам хочется почувствовать рост умственной работоспособности – новый прилив энергии и сил. У детей с минимальными мозговыми дисфункциями и гиперактивностью можно проследить обратную ситуацию – ухудшение умственной работоспособности и концентрации внимания. Вместо последнего рывка в четвертой четверти мы видим проседание школьной успеваемости», – отметила Ольга Башмакова.
Некоторые пациенты с психогенными и соматогенными депрессиями начинают чаще задумываться о суициде. Они сталкиваются с когнитивным диссонансом: весна, возрождение, новая надежда, с одной стороны, и продолжающаяся депрессивная ситуация – с другой. Человек мыслит пессимистично и противопоставляет себя природе, которая просыпается.
«Если грузить себя задачами дополнительно, то весной можно выгореть»
А может ли психически здоровый человек испытывать упадок весной?
«Все будет зависеть от того, чего он ждет от сезона. Иногда весна может активировать гормональные всплески, тревожные мысли и плохое настроение из-за того, что задуманное не получается реализовать. Люди, которые хотят завести отношения или построить семью, могут противопоставлять себя тем, у кого этот вопрос решен», – объяснила психиатр.
Однако вопреки распространенному мнению о том, что «весна – пора любви», в это время года ласки или страсти хочется далеко не всем. Это, по словам психиатров, скорее миф.
У некоторых представительниц прекрасного пола весной появляется мотивация похудеть к лету. Эти настроения подогреваются фитнес-индустрией. Девушки садятся на диету с уменьшением количества белка и витаминов. Именно дефицит столь нужных весной микроэлементов стимулирует постоянную усталость.
В бурном ритме жизни многие из нас находятся в состоянии постоянного цейтнота – это ощущение нехватки времени на выполнение задач, достижение целей или просто на осуществление повседневных дел. Если дополнительно грузить себя задачами, то весной можно и вовсе выгореть.
«Подводя небольшой итог, весна положительно влияет на тех, у кого нет проблем с психикой, и на тех, кто не перегружен интеллектуально. Хотя кто из нас не перегружен сегодня? Мы живем в высокоцифровизированном мире. Мы сознательно и бессознательно перерабатываем огромные массивы информации – это утомляет», – отметила медик.
Простые советы, как не сойти с ума
Ольга Башмакова дала советы, которые помогут сберечь себя весной.
- Необходимо особенно часто давать нервной системе возможность восстановиться. Следом за работой должен обязательно идти отдых, если потребуется, то пассивный. Однако нельзя забывать о цифровой гигиене. Просмотр ленты в соцсетях – это не отдых, а нагрузка на зрительный анализатор.
«Если на субботу вы запланировали кучу активностей, а с утра организм хочет спать, то поспите на час подольше. Один из пунктов генерального плана можно выполнить в другой раз», – сказала доктор.
- Нужно заниматься физической активностью и проводить как можно больше времени на свежем воздухе – это наполняет нервную систему ресурсами. Лучше делать это без телефона.
- Нельзя допускать дефицит витаминов, но и принимать их надо только по показаниям. Стоит адекватно, без лишнего фанатизма подходить к выбору диет.
- Если у вас или у вашего близкого появились особенности поведения, которые причиняют дискомфорт самому себе или ближайшему окружению (чрезмерно повышенное настроение, колебания настроения, агрессия, невозможность сконцентрироваться), стоит обратиться к психиатру.
«И главное: настраивайте себя на весенний подъем. Часто в погоне за финансовым благополучием мы куда-то бежим и чувствуем, что ничего не успеваем. Подумайте, нужно ли вам так спешить. Что случится, если вы сядете в следующий автобус и опоздаете на пять минут? Иногда нужно остановиться, выдохнуть и посмотреть, что происходит вокруг: деревья зеленеют, птички поют, солнце светит. Почувствуйте эту прелесть возрождения природы после зимнего сна, почувствуйте свою сопричастность к этому. Прогуляйтесь по парку, выпейте стаканчик кофе, съешьте что-нибудь вкусное. Может быть, в этом и есть счастье?» – резюмировала Ольга Башмакова.