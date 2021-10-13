Подтвердить учетную запись на Госуслугах РФ можно из дома через приложения банков

QR-код с информацией о вакцинации от коронавируса или перенесенном заболевании можно получить на Портале госуслуг РФ, для этого нужно иметь подтвержденную учетную запись. Если учетная запись не подтверждена, для этого не обязательно идти в МФЦ — ее можно подтвердить не выходя из дома через мобильное приложение банка. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры РТ.

Такая возможность сегодня доступна в мобильном приложении Сбербанка, Ак Барс Банка, Тинькофф Банка, Банка ВТБ, Почта Банка, ПСБ Банка, МТС Банка, СКБ Банка и Банка Авангард.

Алгоритм подтверждения учетной записи для приложения «Сбербанк Онлайн»:

ШАГ 1. Зайдите в мобильное приложение «Сбербанк Онлайн»

ШАГ 2. В строке поиска задайте «Регистрация на Госуслугах»

ШАГ 3. Проверьте Ваши личные данные — номер телефона, паспорт, СНИЛС, электронную почту

ШАГ 4. Подтвердите регистрацию с помощью бесплатного СМС. С номера 0919 вам придет СМС с кодом подтверждения от Госуслуг. Отправьте этот код в ответном СМС. Это бесплатно.

ШАГ 5. Через 30 минут проверьте статус регистрации в Истории операций.

Инструкция для приложения «Ак барс Онлайн» :

ШАГ 1. Зайдите в мобильное приложение

ШАГ 2. Нажмите на значок Профиль внизу экрана и затем выберете виджет «Регистрация на госуслугах не выходя из дома»

ШАГ3. У вас откроется окно с данными. Проверьте e-mail, СНИЛС и заполните другие пустые поля. Поставьте галочку в пункте «Даю согласие на обработку персональных данных» и нажмите на кнопку «Подтвердить».

Ваша учетная запись будет подтверждена.