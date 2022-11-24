Подталкивает к войне: депутат Европарламента раскритиковал резолюцию о России
Приняв резолюцию о признании России «спонсором терроризма», Европарламент подталкивает Европу к войне с Москвой вместо способствования мирному решению конфликта. Такое мнение высказал евродепутат от Франции Тьерри Мариани, передает РИА Новости.
«<...> И некоторые решили навесить на Россию позорную санкцию, которую мы не решались применять ни к „Талибану“* в Афганистане, ни к исламистским группировкам в Сахеле, — отметил Мариани. — Что нам остаётся после того, как все санкции против Москвы исчерпаны? Остаётся война».
По его словам, именно к вооруженному конфликту подталкивают инициаторы данной резолюции, ставя желания украинского президента выше интересов французского народа.
Мариани подчеркнул, что только пять стран из 27, входящих в ЕС, приняли такое решение, Европарламент навязывает европейским государствам внешнюю политику, которой они не хотят придерживаться.
«Естественно, что Москва, как и Киев, ищет достижения своих военных целей. Но противоестественно то, что ЕС вносит вклад в эскалацию конфликта, вместо того, чтобы искать мира», — заявил евродепутат.
Резолюцию Европейский парламент принял накануне, заявив, что российские удары по энергетической и гражданской инфраструктуре Украины нарушают нормы международного права.
*признано террористической организацией в ООН и России.