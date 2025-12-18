«Подсвинки» в Европе, «Орешник» и ход СВО: главные сигналы Путина на коллегии Минобороны

Приоритеты спецоперации и жесткая позиция России в отношении Запада были обозначены на заседании коллегии Минобороны. Прозвучали заявления о новых видах вооружений, ходе боевых действий и фактическом исчерпании дипломатии с Европой. Подробнее о ключевых темах – в материале обозревателя Альберта Бикбова.





Владимир Путин сразу отметил, что уходящий год стал важным этапом в решении задач специальной военной операции

Фото: kremlin.ru

Татарстан на коллегии

Традиционное ежегодное расширенное заседание коллегии Министерства обороны РФ в последнее время обрело особую значимость. На нем озвучиваются промежуточные итоги специальной военной операции, дается оценка состояния Вооруженных сил страны, делаются важные политические заявления как внутреннего, так и международного характера. Кроме того, на заседании определяются приоритетные задачи по развитию Вооруженных сил и укреплению обороноспособности страны.

Расширенное заседание коллегии Министерства обороны России прошло в Москве, в Национальном центре управления обороной РФ. В заседании традиционно принял участие Раис Татарстана Рустам Минниханов, что отражает тот факт, что Татарстан играет одну из ведущих ролей среди российских регионов в проведении СВО на Украине и в деле укрепления обороноспособности страны.

Путин о ходе СВО

С приветственным словом выступил Верховный главнокомандующий Владимир Путин. Он сразу отметил, что уходящий год стал важным этапом в решении задач специальной военной операции. Российская армия удерживает стратегическую инициативу на всей линии фронта, освобождено более 300 населенных пунктов, в том числе крупные города, превращенные противником в укрепленные узлы, насыщенные долговременными фортификационными сооружениями. Президент выразил гордость за российских военнослужащих и объявил минуту молчания в память о погибших.

Президент выразил гордость за российских военнослужащих и объявил минуту молчания в память о погибших Фото: kremlin.ru

Владимир Путин не обошел вниманием и действия северокорейских боевых соратников.

«По решению товарища председателя государственных дел КНДР Ким Чен Ына они были направлены для участия в освобождении Курской области и плечом к плечу с российскими бойцами доблестно, отважно боролись с врагом, приняли участие в масштабной и крайне сложной работе по разминированию освобожденной курской земли», – так оценил вклад бойцов КНДР Верховный главнокомандующий.

«Орешник», «Буревестник», «Посейдон»

Владимир Путин затронул тему технического перевооружения Российской армии и флота, особенно в части новых, уникальных видов оружия, разработанных в последнее время.

«Прошли успешные испытания стратегической крылатой ракеты неограниченной дальности „Буревестник“ и безэкипажного подводного аппарата „Посейдон“. За счет использования ядерной энергетической установки эти комплексы еще долго будут оставаться уникальными и единственными в своем роде, обеспечат стратегический паритет, безопасность и глобальные позиции России на десятилетия вперед. Мы еще будем работать над этими комплексами, будем их дорабатывать, усовершенствовать, улучшать, но они уже есть», – рассказал российский президент.

Упомянул Верховный главнокомандующий и про грозный «Орешник».

«До конца года на боевое дежурство будет поставлен ракетный комплекс средней дальности с гиперзвуковой ракетой „Орешник“. В прошлом ноябре впервые было проведено ее боевое применение», – добавил Владимир Путин.

«Наша армия стала совершенно другой… Это касается стратегической составляющей: наш ядерный щит является более современным, чем ядерная составляющая любой официальной ядерной державы», – с гордостью заявил российский президент.

По словам Путина, страны НАТО активно наращивают и модернизируют наступательные силы Фото: kremlin.ru

«Подсвинки» из Европы

Особая эмоциональность у российского президента проявилась, когда он заговорил о Европе и блоке НАТО.

По словам Путина, страны НАТО активно наращивают и модернизируют наступательные силы, создают и развертывают новые виды оружия, в том числе в космическом пространстве. При этом в Европе людям вбивают в голову страхи по поводу якобы неизбежного столкновения с Россией – мол, надо готовиться к большой войне.

«Уже неоднократно говорил: это ложь, бред, просто бред о какой-то мнимой российской угрозе европейским странам. Но делается это вполне осознанно», – негодовал Верховный главнокомандующий.

Путин эмоционально напомнил, что сразу после развала Советского Союза в России казалось: страна очень быстро станет частью так называемой цивилизованной семьи европейских народов, вообще цивилизованной западной семьи. Однако эти ожидания оказались тщетными – сегодня выясняется, что никакой цивилизации там нет, есть лишь сплошная деградация.

«Практически всё решалось в отношении России с позиции силы! Хлопали по плечу, приглашали на разные мероприятия, но свои интересы на российском направлении Запад продавливал именно силовым способом, в том числе и вооруженным», – продолжал Верховный главнокомандующий.

«И мы ничего особенного ни от кого не требуем. Мы настаиваем просто на исполнении данных нам обещаний. Публично же было заявлено, что никакого расширения НАТО на восток не будет. И что? Плевать хотели – пошла одна волна расширения за другой… Мы ничего особенного не требуем, повторяю еще раз, настаиваем на выполнении данных нам обещаний», – напомнил российский президент.

Далее в ход уже пошла пламенная риторика.

«Президент Трамп говорит, что если бы он был тогда президентом, ничего подобного не было бы. Возможно, и так. Потому что прежняя администрация сознательно привела дело к вооруженному конфликту. И думаю, что понятно почему. Все полагали, что за короткий период времени Россию они разрушат, развалят, а европейские подсвинки тут же включились в эту работу прежней американской администрации в надежде поживиться на развале нашей страны: вернуть себе что-то, что было утрачено в прежние исторические периоды, и попытаться взять реванш», – считает российский президент.

При этом Путин заявил, что Россия открыта к возобновлению дипломатии с Европой – «если не с нынешними политиками, то когда политическая элита Европы будет заменена».

Это означает, что лимит терпения в отношении нынешних европейских политиков, глубоко погрязших в науськивании и поддержке Киева против России, оказался исчерпан.

Цели СВО будут выполнены

А раз никакой дипломатии с Европой нет, Россия продолжит выполнение целей СВО до победного конца.

«Цели специальной военной операции будут достигнуты безоговорочно», – заявил Путин.

Если противник и его иностранные покровители не хотят вести содержательный диалог, Россия освободит свои исторические земли на поле боя.

Кроме того, в высоком темпе и качественно должна быть продолжена работа по модернизации Вооруженных сил, прежде всего в рамках новой государственной программы вооружения на 2027–2036 годы, разработка которой сейчас ведется.

Среди ключевых направлений госпрограммы – системы противовоздушной и противоракетной обороны, средства управления и радиоэлектронной борьбы, беспилотные комплексы во всех средах. И, конечно, приоритетом остается совершенствование стратегических ядерных сил. Как и прежде, они будут играть основную роль в сдерживании агрессора и сохранении баланса сил в мире.

Еще одной приоритетной задачей для Российской армии и флота Президент обозначил индексацию денежного довольствия военнослужащих, а также обеспечение их жильем и социальной поддержкой.

Андрей Белоусов подтвердил, что российские формирования удерживают стратегическую инициативу и ведут наступление практически по всем направлениям Фото: mil.ru

Доклад Белоусова

Министр обороны Андрей Белоусов доложил Президенту, что «ключевой задачей министерства на предстоящий год является поддержание и увеличение нынешних темпов наступления».

Белоусов подтвердил, что российские формирования удерживают стратегическую инициативу и ведут наступление практически по всем направлениям. Так, темпы продвижения группировок войск «Восток», «Центр» и «Запад» выросли в 1,5–2 раза по сравнению с 2024 годом.

Но, похоже, дальше – больше. Сейчас российские войска успешно освобождают Донбасс. В этой связи глава Минобороны заявил, что переход под контроль ВС России Красного Лимана открывает путь для блокировки Славянска – важнейшего логистического центра ВСУ. В то же время взятие Купянска расширит «полосу безопасности» в Харьковской области, что снизит угрозу обстрелов ЛНР.

Было сказано и об освобождении Красноармейска, ставшего символом сопротивления как украинской армии, так и глобалистов Запада. Плохие дела у противника и в соседних регионах: с ноября он потерял 24 населенных пункта и около 400 кв. км в Запорожской и Днепропетровской областях. Продолжаются бои в Гуляйполе, взятие которого позволит создать условия для освобождения всего Запорожья.

Отдельного внимания заслуживает приведенная министром обороны статистика: силовые структуры противника потеряли почти 500 тысяч военнослужащих, а ВСУ в 2025 году оставили на поле боя более 103 тысяч единиц вооружения, в том числе 5,5 тысячи образцов западного производства – в два раза больше, чем годом ранее. Энергетические мощности соседней страны снижены более чем вдвое: выведено из строя свыше 70% ТЭЦ и более 37% ГЭС.

Никаких признаков скорого завершения специальной военной операции нет – она продолжается до полного достижения поставленных целей Фото: mil.ru

Предварительные выводы после заседания

Ключевая мысль, прошедшая через выступления Путина и Белоусова, заключается в том, что никаких признаков скорого завершения специальной военной операции нет – она продолжается до полного достижения поставленных целей.

Еще один вывод: резкая риторика в отношении Европы свидетельствует о вхождении в фазу максимального уровня противостояния, опасно близкого к прямому военному столкновению. Прозвучали не только жесткие заявления в адрес европейских политиков, но и фактический отказ от переговоров с ними – по крайней мере до смены политических элит.

Вооруженные силы России стали совершенно иными, пройдя закалку через горнило боевых действий. Как отметил Владимир Путин, наши войска стали «воеванными» и такой армии в мире больше нет – просто не существует.

И главное, что произошло за время проведения специальной военной операции, заключается в том, что Россия вернула себе статус полного суверенитета.

«Россия стала во всех смыслах этого слова суверенной страной. Мы вернули себе этот статус, в том числе и в значительной степени с вашим участием, с участием Вооруженных сил», – такова главная мысль прошедшего совещания, прозвучавшая из уст Владимира Путина.