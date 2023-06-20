Подсветку в виде пламени свечи включат на казанской телебашне в День памяти и скорби

В этом году 22 июня в рамках акции «Свеча памяти», посвященной Дню памяти и скорби, на казанской телебашне можно будет увидеть алую подсветку, символизирующую пламя свечи. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры Татарстана.

Филиал РТРС «РТПЦ Республики Татарстан» включит подсветку в 21.00, и ее можно будет наблюдать в течение двух часов.

Каждый год в память о дне начала Великой Отечественной войны в России проводится большое количество таких акций и мероприятий, как «Свеча памяти» и «Минута молчания».