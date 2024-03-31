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Общество 31 марта 2024 08:00

Подсветку стелы «Казань — город трудовой доблести» обещают восстановить до 1 мая

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Подсветку стелы «Казань — город трудовой доблести» обещают восстановить до 1 мая

В подсветке стелы «Казань — город трудовой доблести» вышло из строя несколько светильников. Восстановить ее работу планируют до 1 мая, заявили в Комитете внешнего благоустройства города.

Таким образом в исполкоме Казани отреагировали на сообщения казанцев, рассказавших о поломке.

«Совместно с подрядной организацией осуществили проверку объекта: несколько светильников вышли из строя. Новые светильники заказали», — говорится в соцсетях мэрии.

Напомним, что стела рядом с вокзалом «Казань-2» была открыта в мае 2023 города с участием Раиса Татарстана Рустама Минниханова.

Звание «Город трудовой доблести» было присвоено Казани указом Президента РФ Владимира Путина в 2020 году. Этот статус присваивается для увековечения подвига тружеников тыла во время Великой Отечественной войны. Месторасположение для стелы выбрали жители Казани в ходе опроса, организованного на сайте мэрии.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

#подсветка #стела
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