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Подсветку стелы «Казань — город трудовой доблести» обещают восстановить до 1 мая
В подсветке стелы «Казань — город трудовой доблести» вышло из строя несколько светильников. Восстановить ее работу планируют до 1 мая, заявили в Комитете внешнего благоустройства города.
Таким образом в исполкоме Казани отреагировали на сообщения казанцев, рассказавших о поломке.
«Совместно с подрядной организацией осуществили проверку объекта: несколько светильников вышли из строя. Новые светильники заказали», — говорится в соцсетях мэрии.
Напомним, что стела рядом с вокзалом «Казань-2» была открыта в мае 2023 города с участием Раиса Татарстана Рустама Минниханова.
Звание «Город трудовой доблести» было присвоено Казани указом Президента РФ Владимира Путина в 2020 году. Этот статус присваивается для увековечения подвига тружеников тыла во время Великой Отечественной войны. Месторасположение для стелы выбрали жители Казани в ходе опроса, организованного на сайте мэрии.
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»
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