Экономист Холод предупредил о подорожании подсолнечного масла

Фото: © «Татар-информ»

Подсолнечное масло в России может подорожать на 2-2,5% на фоне сокращения объема предложения на 5%. Такой прогноз в разговоре с корреспондентом «Татар-информа» озвучил бывший замминистра сельского хозяйства РФ, доктор экономических наук Леонид Холод.

Ранее, как писала газета «Известия», выпуск подсолнечного масла в 2025 году может сократиться на 5%.

«В теории сокращение предложения на 5% дает потенциал для роста цен на 2-2,5%. При этом резкого повышения цен на данный продукт ждать не стоит. Если на рынке искусственно не раскрутят ажиотаж на ровном месте, то такое повышение цен даже будет не заметно», – сказал Холод.