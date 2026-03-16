Подшефные территории Татарстана получат помощь из Нижнекамска

Накануне из Нижнекамска отправился 102-й гуманитарный конвой с начала СВО. Более 12 тонн груза включают свыше 70 позиций на сумму свыше 3,5 млн рублей.

Все было собрано по запросам жителей Лисичанска: строительные материалы и инструменты, питьевая вода, предметы быта. Эта помощь позволит жителям подшефных территорий восстановить дома и вернуться к мирной жизни.

Кроме того, в составе конвоя находятся посылки с предметами домашнего обихода, запчастями для техники и инструментами для солдат, участвующих в СВО. Гумпомощь направят в Луганскую и Херсонскую области.

Отправка гуманитарной помощи стала возможной благодаря активной поддержке волонтеров, неравнодушных нижнекамцев, предприятий и представителей малого и среднего бизнеса. С начала СВО нижнекамцы уже отправили 143 машины с общим весом более 2100 тонн.