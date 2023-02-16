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Подрывы «Северных потоков» в России признали актом международного терроризма
Взрывы газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» Россия квалифицирует как акт международного терроризма, заявил пресс-секретарь посольства РФ в США Игорь Гиренко. Он вновь подчеркнул словам, диверсия требует всестороннего и независимого расследования, особенно после расследования лауреата Пулитцеровской премии Сеймура Херша, заявившего о причастности к взрывам США.
«Соединенным Штатам, претендующим на роль источника «истины в последней инстанции», не помешало бы перейти от пустых обвинений в наш адрес к делу. Хотя бы попытаться доказать собственную непричастность к разрушению газовых трубопроводов», – цитирует ТАСС комментарий представителя российского дипведомства.
При этом он отметил несдержанную реакцию пресс-секретаря Госдепартамента США Неда Прайса на вопрос журналистов о подключении к рассмотрению вопроса ООН, подчеркнув, что «интерес корркспондентов более чем оправдан». «Российская сторона не позволит «замотать» ситуацию с подрывом критической энергоинфраструктуры. Особенно с учетом того, что ничего не известно об оставшихся, видимо, на морском дне нескольких неразорвавшихся зарядах», – подчеркнул Гиренко.
Накануне Нед Прайс заявил, что штаты не имеют отношения к взрывам газопроводов и готовы вновь сказать об этом на заседании Совбеза ООН. Сведения о том, что за подрывом газопроводов стоит Вашингтон, он назвал «полной дезинформацией».
Напомним, 8 февраля Херш опубликовал статью, в которой утверждает, что водолазы ВМС США летом установили взрывчатку под российские газопроводы, а через три месяца ее активировали норвежцы. В Белом доме эту информацию отрицают. Кремль призвал обратить внмиание на попытки Запада «тихо свернуть» расследование о происшествиях на «Северных потоках».
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