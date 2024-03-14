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«Подрыв танка и бегущие боевики»: появилось видео разгрома диверсантов ГУР на границе РФ
Запись одного из эпизодов разгрома украинского диверсионного подразделения, которое пыталось прорваться через пограничный переход Нехотеевка в Белгородской области, опубликовал в своем телеграм-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.
На видео попал момент уничтожения танка Т-64БВ ВСУ, экипаж которого принимал участие в провальной авантюре, организованной Главным управлением разведки Украины.
«Боевиков Легиона ГУР ждали, тепло встретили и разгромили при попытке прорваться в Белгородскую область. Один из танков подорвался и был добит нашими бойцами с дрона», – прокомментировал видео Кадыров.
Специальная военная операция (СВО) на Украине проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей (в частности, официальные лица упоминали создание условий, гарантирующих безопасность самой России).
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