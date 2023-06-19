К началу учебного года в Нижнекамске отремонтируют 12 объектов образования

Работы по капремонту и строительству соцобъектов в Нижнекамском районе в самом разгаре – подрядчики стараются успеть завершить их в установленные сроки. Так, за экватор перевалил процент выполненных работ по обновлению школ, почти завершается капремонт учреждений дополнительного образования, сообщил на деловом понедельнике замруководителя исполкома Нижнекамского района Роман Булатов.

«На сегодняшний день работа в школах района выполнена на 60%. Подрядчики „мобилизованы“, идут отделочные работы по согласованным дизайн-макетам», — отметил Булатов.

По его словам, капремонт двух музыкальных школ и музыкального училища имени С.Сайдашева завершен более, чем на 80%. Сдать объекты подрядчик обещает к началу учебного года.

Всего до конца года в Нижнекамске планируется капитально отремонтировать и построить 31 социальный объект, в том числе 12 школ и детсадов. Кроме образовательных учреждений в программу капремонта включены пять объектов здравоохранения, четыре спортивных учреждения, и один объект социального назначения.

В общей сложности на работы направили более 3 млрд рублей, в том числе средства из республиканского и местного бюджетов, а также инвестиции промышленных предприятий района.