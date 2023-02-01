Подрядчика ГИСУ и УКСа Казани заподозрили в сокрытии налогов

Межрайонная инспекция №6 Федеральной налоговой службы по РТ насчитала недоимку в 34,9 млн рублей по налогу на добавленную стоимость и налогу на прибыль ООО «Строитель+» из села Пестрецы, а также назначила ему штраф в 115 тыс. рублей и 19,09 млн рублей пени за несвоевременную уплату налогов. Таковы результаты выездной налоговой проверки.

Проверка, в частности, показала, что с 1 января 2016 по 31 декабря 2018 года строительная компания завышала расходы по налогу на прибыль по взаимоотношениям с обществами «Строй-Казань», «Аметист плюс», «Вега Инвест» и «Стройкомтранс».

В это время «Строитель+» занимался общестроительными работами (в том числе с привлечением субподрядных организаций): одни здания он возводил, другие — капитально ремонтировал. География была широкой: Казань, Чистополь, Пестречинский, Лаишевский, Аксубаевский и другие районы республики. Основными заказчиками этих работ выступали Главное инвестиционно-строительное Управление РТ, Управление капитального строительства и реконструкции Казани, а также такие компании, как «Ак Барс Инжиниринг», «РСС Инжиниринг», «ДиАл» и другие.

Инспекция установила, что наряду с реальными контрагентами по работам с рядом организаций были оформлены фиктивные документы. Так, судя по первичным бумагам компании из Пестрецов ООО «Строй-Казань», чей основной вид деятельности был связан с областью права, а в штате на тот момент числилось в среднем шесть человек, занималось при этом устройством монолита с опалубкой и расходными материалами подрядчика на строительстве жилых домов на улице Полющенкова в Чистополе. Также оно выкладывало там наружные и внутренние стены и перегородки из газобетона и кирпича. Участвовало «Строй-Казань» и в возведении одного из домов в казанском ЖК «Салават Купере». Договор подряда на строительно-монтажные работы с этой компанией был заключен 29 сентября 2016 года до конца 2017-го. В итоге с ООО «Строй-Казань» были подписаны акты выполненных работ на сумму 104,9 млн рублей. Однако «Строитель+» перечислил субподрядчику всего 12,02 млн рублей.

Исходя из имеющейся документации ООО «Аметист плюс», занимающееся оптовой торговлей, с июля по сентябрь 2016 года занималось на упомянутой стройке в Чистополе тем же самым. Выполненные им работы были оценены в 21,9 млн рублей, но компания за свои труды получила всего 267,5 тыс. рублей.

Еще по одному контрагенту, фирме «Вега Инвест», содержание первичных документов не соответствовало цифрам, отраженным в бухгалтерском учете. В бумагах значилось, что эта компания тоже была задействована на строительстве жилых домов по улице Полющенкова в Чистополе, тогда как по данным бухгалтерии это были таунхаусы. Акты выполненных работ с «Вега Инвестом», чей основной вид деятельности — оптовая торговля лесо- и строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием, были завизированы на сумму 20,7 млн рублей. Вместе с тем подрядчик перечислил ей всего 800 тыс. Позже директор этого общества сообщил сотрудникам Управления экономической безопасности МВД РТ, что договорных отношений с компанией «Строитель+» у него не было и эта организация ему не знакома.

ООО «Стройкомтранс» не строил, а якобы поставлял пестречинской компании стройматериалы. Бумаги свидетельствовали о том, что в IV квартале 2017 года им была передана продукция на общую сумму 58,7 млн рублей. Но имуществом, транспортом и численностью работников, достаточной для поставки материалов, как выяснили налоговики, эта компания не располагала. Впрочем, «Стройкомтранс» не получил за эти операции ни копейки. Его директор тоже заявила, что об ООО «Строитель+» слышит впервые. Кирпич и линолеум в ее адрес она не поставляла и документы не подписывала.

У Госжилфонда как заказчика строительства жилых домов в Чистополе были затребованы данные. В исполнительно-технической документации сведений об ООО «Строй-Казань», «Аметист плюс» и «Вега Инвест» нет. Там значится лишь компания «Строитель+». Все эти контрагенты впоследствии, в 2019-2020 годах, были исключены из ЕГРЮЛ как недействующие. Хотя реальных расходов по оплате стоимости услуг в адрес контрагентов у ООО «Строитель +» не было, за ним при оформленных работах на 147,6 млн рублей осталась кредиторская задолженность на сумму 134,5 млн рублей.

Работники самого ООО «Строитель+» сообщили, что принимали непосредственное участие в строительных работах на объектах в Чистополе и ЖК «Салават Купере». А сотрудники администрации компании заявили, что упомянутые проблемные контрагенты им незнакомы. Инспекция пришла к выводу, что представленные налогоплательщиком в обоснование расходов по налогу на прибыль документы содержат недостоверные сведения. Иначе говоря, они были оформлены для увеличения расходов по налогу на прибыль организаций, уменьшающих налоговую базу.

Отметим, что сама компания «Строитель+» с наказанием не согласилась. Она жаловалась на инспекцию в УФНС России по РТ, настаивая на полной отмене решения, но оно было оставлено без изменения. Тогда застройщик подал иск в Арбитражный суд РТ, требуя признать решения налоговиков недействительными. В удовлетворении его требований было отказано. Налогоплательщик подал апелляционную жалобу. Ее рассмотрение в Одиннадцатом арбитражном апелляционном суде назначено на 27 февраля.