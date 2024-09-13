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Происшествия 13 сентября 2024 14:24

Подрядчик здания в Альметьевске, с которого наледь упала на ребенка, пойдет под суд

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Сотрудник обслуживающей компании в Альметьевске престанет перед судом по обвинению оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Об этом сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

Напомним, в марте 2024 года возле клиники педиатрии на улице Аминова с козырька балкона 10-го этажа упала снежная наледь. В результате пострадал пятимесячный ребенок, которого мать привезла на коляске в поликлинику, находящуюся на первом этаже. С закрытой черепно-мозговой травмой мальчик госпитализирован в реанимационное отделение больницы. Помимо него травмы получил 33-летний мужчина.

По версии следователей, мастер, в задачи которого входила очистка территории от снежного покрова, несмотря на обильные осадки, не проконтролировал своевременную уборку снега и наледи с кровли 10-этажного дома.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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