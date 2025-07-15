Подросток, спасший людей из горящего «Крокуса», рассказал, как сейчас живет его семья

Ислам Халилов, 16-летний гардеробщик, который помог сотне людей выбраться из горящего концертного зала «Крокус», заявил, что его жизнь с тех пор не сильно изменилась. В разговоре с RT он рассказал, что по-прежнему живет в двухкомнатной квартире: с родителями, братом и сестрой.

После теракта в сети писали, что блогеры и благотворители якобы готовы подарить семье жилье, но, как говорит Ислам, на деле никто ничего не дарил. Он отметил, что лично ему таких обещаний никто не делал – он только читал об этом в интернете.

Власти выделили семье квартиру в подмосковном Путилково по социальному найму – ее можно выкупить, оформив ипотеку. Изначально они планировали сделать это в сентябре 2025 года, но сейчас понимают, что пока «не потянут». По словам Ислама, в квартире тесно, но все уже привыкли.

Сейчас главной целью для него остается помочь родителям решить жилищный вопрос. Ради этого Ислам подрабатывает администратором в компьютерном клубе.

После случившегося семье оплатили поездку в Мекку, но воспользоваться возможностью они пока не могут: отца не выпускают за границу из-за долгов. Он одалживал машину знакомым, а те накатали штрафов на сумму до 400 тысяч рублей. Сейчас семья старается погасить этот долг.

Ислам увлекается футболом, мечтает попасть в профессиональную команду. Сейчас он оканчивает 11-й класс и планирует поступать в вуз. Его интересуют международные отношения и дипломатия.