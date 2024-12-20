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Происшествия 20 декабря 2024 13:45

Подросток ранил ножом семь человек в одной из школ в столице Хорватии

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Подросток ранил ножом семь человек в школе в столице Хорватии Загребе.

Как сообщают РИА Новости, один из пострадавших скончался. Парня уже задержали.

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