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Происшествия 12 октября 2026 10:06

Подросток пытался устроить взрыв на железной дороге в Брянске

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17-летний парень пытался устроить подрыв железной дороги в Брянске. Об этом сообщает ТАСС.

Подросток в апреле 2026 года познакомился с девушкой через сервис «Дайвинчик». Она присылала ему якобы свои личные фото, а в какой-то момент отправила ссылку на сайт, похожий на портал Госуслуг.

После этого ему позвонила некая женщина, представившись сотрудницей службы безопасности «по личным данным». Чтобы избежать утечки данных, она предложила подростку выполнять задания. По видеосвязи она сообщила ему о назначении ему куратора. Паренек выполнил несколько заданий в роли курьера в разных городах, а 2 мая поехал в Брянск, отыскал схрон и собрал самодельное взрывное устройство. Подросток отправился на железную дорогу, собрав СВУ, положил его на рельсы, но активировать его не смог.

Молодому человеку предъявлено обвинение в покушении на диверсию.

#взрывное устройство #покушение #железная дорога
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