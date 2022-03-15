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Происшествия
15 марта 2022  08:11
Полина Шевчук

Подросток получил серьезные травмы в ДТП с двумя легковушками в Елабуге

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Подросток получил серьезные травмы в ДТП с двумя легковушками в Елабуге

Серьезная авария произошла накануне в десятом часу вечера на улице Московская в Елабуге. Здесь дорогу не поделили две «Лады».

 

Фото: ©  очевидцы

Как рассказали очевидцы с места ДТП, от удара оба автомобиля выкинуло с дороги на обочину. Одна легковушка снесла дорожный знак, а вторая врезалась в сугроб.

 

Фото: ©  очевидцы

После этого один автомобиль загорелся. До прибытия пожарных очевидцы пытались засыпать огонь снегом.

 

Фото: © очевидцы

«С места аварии на скорой помощи увезли ребенка, на вид мальчику 14-15 лет», – уточнили свидетели происшествия.
 

 

#загорелся автомобиль #дтп с пострадавшим #пострадал ребенок
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