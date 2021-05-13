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Ру Тат
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13 мая 2021  17:16
Павел Климчак

Подросток получил перелом, столкнувшись на мотоцикле с легковушкой в Нижнекамске

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Авария произошла накануне вечером на проспекте Химиков, напротив дома №58. Об этом ИА «Татар-информ» стало известно от отдела пропаганды Нижнекамской Госавтоинспекции.

Столкнулись автомобиль Chevrolet и мотоцикл Honda. 17-летний подросток на мотоцикле не имел водительских прав. В результате аварии юношу с переломом голени доставили в местную больницу.

ГИБДД напоминает, что езда на мотоцикле и скутере сопряжена с особым риском, поскольку они не имеют средств пассивной безопасности и обладают при этом высокой скоростью.

Перед покупкой мотоцикла будущий водитель обязан изучить ПДД, получить права и приобрести защитную экипировку. Сотрудники Госавтоинспекции настоятельно рекомендуют соблюдать ПДД и уважительно относиться ко всем участикам дорожного движения.

ДТП ДТП с пострадавшими дтп с мотоциклистом
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