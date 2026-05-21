Подросток пойдет под суд за осквернение символа воинской славы в Челнах

17-летнего жителя Набережных Челнов будут судить по статье об осквернении символов воинской славы. Об этом сообщает управление следкома по Татарстану.

Согласно версии правоохранителей, преступление произошло 20 октября 2025 года. Обвиняемый и его 14-летняя подружка, будучи пьяными, пришли на площадь «Азатлык». Девушка осквернила монумент, украшенный Георгиевскими лентами, а парень снимал ее на телефон, ведя трансляцию в Интернете.

Уголовное дело в отношении парня направлено в суд, а его подружку поставили на профилактический учет в органах внутренних дел, говорится в сообщении.