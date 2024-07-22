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Подросток, погибший в Казани под колесами самосвала, переезжал дорогу на электросамокате
Подросток, которого насмерть сбил в Казани грузовик, по предварительным данным, переезжал дорогу на электросамокате, не спешившись на переходе.
По информации Госавтоинспекции, погибшему парню было 16 лет.
Напомним, сегодня вечером на Гвардейской 21-летний водитель самосвала при повороте сбил парня на электросамокате. Молодой человек скончался на месте от полученных травм.
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