news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Происшествия
8 февраля 2023  20:21
Алексей Новиков

Подросток погибла от отравления угарным газом в Казани, еще четверо в больнице

news_top_970_100

Накануне вечером в одном из частных домов на Зелинского в Казани обнаружили тело 17-летней девушки, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Кроме того, в медучреждение из этого же дома доставили еще четверых детей в возрасте от 8 до 15 лет с признаками отравления угарным газом.

Как сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по РТ Андрей Шептицкий, по данному факту следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Следователи считают, что причиной отравления могло стать отсутствие тяги в ванной комнате, где установлены газовые колонка и котел. Погибшая девушка в момент обнаружения находилась в ванной.

В данный момент надзорное ведомство и следователи изучают все обстоятельства произошедшего. Назначены необходимые экспертизы.

#Отравление угарным газом #погиб подросток
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное