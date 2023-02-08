Подросток погибла от отравления угарным газом в Казани, еще четверо в больнице

Накануне вечером в одном из частных домов на Зелинского в Казани обнаружили тело 17-летней девушки, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Кроме того, в медучреждение из этого же дома доставили еще четверых детей в возрасте от 8 до 15 лет с признаками отравления угарным газом.

Как сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по РТ Андрей Шептицкий, по данному факту следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Следователи считают, что причиной отравления могло стать отсутствие тяги в ванной комнате, где установлены газовые колонка и котел. Погибшая девушка в момент обнаружения находилась в ванной.

В данный момент надзорное ведомство и следователи изучают все обстоятельства произошедшего. Назначены необходимые экспертизы.